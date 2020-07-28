الصحة العالمية تحذر من الاعتقاد الخاطئ بشأن كورونا وفصل الصيف

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس للصحافيين في مؤتمر صحافي افتراضي “لا يبدو أن تبدل المواسم يؤثر على انتقال هذا الفيروس”، مضيفة إلى أن بعض الدول الأكثر تضررا هي حاليا في موسم مختلف.

ففي حين أن فصل الصيف قد حل في الولايات المتحدة الأكثر تضرراً جراء الفيروس إذ سجلت نحو 148 ألف وفاة وما يقرب من 4,3 ملايين إصابة، فإن ثاني أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي حل فيها فصل الشتاء وقد سجلت 87 ألف وفاة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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ومع ذلك، قالت إنه “يبدو أن هناك فكرة ثابتة بأن هذا الفيروس موسمي، وأن مرض كوفيد-19 سيأتي على شكل موجات، وذلك لأن الناس ينظرون عن طريق الخطأ إلى الجائحة من منظار عدوى الأنفلونزا، لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأنفلونزا”.

وأوضحت هاريس “لكن في الوقت الحالي، نحن لا نفعل ذلك، لأنه يبدو أن الناس قد وضعوا في رؤوسهم أن هناك هذا الشيء الموسمي ويبدو أن هناك … هذا الاعتقاد المستمر بأن الصيف ليس مشكلة”.

وأضافت “الصيف مشكلة. هذا الفيروس يحب كل أنواع الطقس، ولكن ما يحبه بشكل خاص هو القفز من شخص إلى آخر عندما نكون على اتصال وثيق. … فلنحرمه من هذه الفرصة”.