أمريكا تحذر من منتجات لتعقيم اليدين.. تسمم يهدد الحياة

وسعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قائمتها الخاصة بمنتجات تعقيم اليدين التي يمكن أن تسبب خطر التسمم بالميثانول، الذي يمكن أن يسبب الوفاة.

ووجهت الهيئة تحذيرا لإحدى الشركات الموجودة في المكسيك تُصنع منتجات لتعقيم اليدين تحتوي على الميثانول، وهو نوع خطير من الكحول يهدد صحة الإنسان.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها أصدرت خطابا تحذيريا لشركة "Eskbiochem S.A. de C.V"؛ بسبب توزيعها منتجات تحتوي على الميثانول دون إعلانها عن وجود هذا المكون داخل المنتج، بالإضافة إلى ادعائها غير المقبولة بحصولها على تصريح من الهيئة بتوزيع المنتج.

وتضمنت قائمة الهيئة الأمريكية تحذيرا من 75 منتجًا مختلفًا من منتجات تطهير اليدين؛ بسبب احتوائها على الميثانول.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن كثير من الشركات تبيع منتجات تعقيم اليدين؛ بسبب تزايد الطلب عليها نتيجة المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.





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لكن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ذكرت، الإثنين، أن كثير من الشركات تستخدم أنواعا غير آمنة من الكحول في منتجاتها.

من جانبه، قال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان: "يجب على المستهلكين توخي الحذر بشأن ماهية المنتجات التي يستخدمونها، ومن أجل صحتهم وسلامتهم، نحث المستهلكين على التوقف فورًا عن استخدام جميع مطهرات اليدين المدرجة على قائمة الهيئة الخاصة بمنتجات تطهير اليدين الخطيرة".



وأكد قلقه البالغ بشأن المخاطر الجدية المحتملة لمطهرات اليدين ذات الأساس الكحولي التي تحتوي على الميثانول، مشيرًا إلى أن إنتاج واستيراد وتوزيع مطهرات سامة يشكل تهديدًا بالغًا على الناس، "ولن يجرى التسامح معه".





وحسب الهيئة، فإن التسمم بالميثانول قد يؤدي للإصابة بالغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والغيبوبة، بالإضافة إلى الضرر الدائم بالجهاز العصبي، ويمكن أن تصل أضراره إلى الوفاة.

وأكدت أنه في معظم الحالات لا يتم كتابة الميثانول ضمن قائمة مكونات المنتج، غير أنه ليس مكونًا مقبولًا داخل أي عقار أو منتج، بما في ذلك مطهرات اليدين.



