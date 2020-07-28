إنفوجراف.. عمليات زراعة النخاع العظمي في الإمارات

دشن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الإثنين، عمليات زراعة النخاع العظمي بنجاح في دولة الإمارات، والتي تستخدم عادة لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض الدم والأورام.

جاء ذلك عن طريق برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام "AD-BMT"، حيث أجريت أول عملية على مريض يعاني من "الورم النقوي المتعدد"، وهو نوع من سرطان الدم.

وجاءت ثمرة هذا النجاح من خلال التعاون بين مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

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ويعد هذا النجاح تقدما لمرضى السرطان، حيث يمكنهم الآن تلقي العلاج داخل الإمارات، والحد من معاناتهم في السفر إلى الخارج للحصول على العلاج الخلوي والطب التجديدي لعلاج السرطان الذي يعتبر المسبب الثالث للوفيات في دولة الإمارات.



وتعد عمليات زراعة النخاع العظمي، أو الخلايا الجذعية المكونة للدم، واحدة من أكثر العلاجات القائمة على الخلايا الجذعية لمرضى السرطان، لا سيما أورام الدم.

الإنفوجراف التالي يسلط الضوء على عمليات زراعة النخاع العظمي في الإمارات.



