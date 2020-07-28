شكرا لقرائتكم خبر عن طرح realme X3 Super Zoom «صائد النجوم» لعشاق التصوير الليلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتزم شركة «realme» الصينية العلامة التُجارية الاسرع نموا في العام في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، زيادة حصتها السوقية في مصر، عن طريق طرح مجموعة جديدة من أحدث منتجاتها الالكترونية الأكثر تقدما، رسميا في مصر خلال الربع الثاني من أغسطس المقبل، والتي تستهدف من خلالها تلبية احتياجات كافة شرائح المستخدمين، خاصة في ظل الطلب المتنامي على منتجاتها.

وتسعي «realme» أن تكون واحدة من أكبر 3 لاعبين رئيسيين في سوق الهواتف الذكية بمصر، خلال عام 2021، خاصة بعد تحقيقها معدلات نمو سريعة وغير مسبوقة في حجم المبيعات بلغت نحو 157% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له، ووصول عدد مستخدمي هواتفها الذكية في مصر لأكثر من مليون مستخدم. كما حافظت الشركة على ترتيبها المتقدم بين شركات الهواتف الذكية على مستوى العالم، والتي احتلت فيه المركز السابع منذ عام الربع الرابع من 2019 وحتى الربع الأول من عام ٢٠٢٠، وذلك وفقا لمؤسسة Counterpoint العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث التسويقية.

كما تسعى «realme» أيضا لاستكمال خططها التوسعية في أسواق 59 دولة ومنطقة حول العالم،وذلك بعد عودة الطاقة الإنتاجية الكاملة للشركة إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا المستجد، وتعزيز النجاحات العالمية، التي حققتها في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث بلغ عدد مستخدمي هواتفها نحو40 مليون مستخدم خلال عامين ونصف ،منهم 5 مليون مستخدم في أخر شهرين فقط، كما تخطت مبيعاتها حاجز الـ 100 مليون هاتف على مستوى العالم.واعتلت منصة أكبر 5 شركات مبيعا للهواتف الذكية في جنوب شرق اسيا والمرتبة الأولى في السوق الفلبينية، لتصبح العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم دون منافس.



ويأتي هاتف «realme X3 Super Zoom» الثوري الجديد والملقب بـ«صائد النجوم» على رأس قائمة المنتجات المتوقع طرحها قريبا، وهو من فئة الـ «Flagship» ويعتبر الافضل دون منافس من حيث القيمة

والامكانيات مقابل السعر حيث يأتي بـ 4 كاميرات رئيسية ذات قدرات هائلة لهواة التصوير الاحترافي من ضمنها خاصية الـ «SuperZoom60 X» والتي تمكن عشاق التصوير الليلي من تصوير النجوم، والتي تجعله أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام Night Shot مع وضع Starry وNightscape Pro، فضلا عن أنه أول هاتف ذكي يأتي بمعدل تحديث 120 هيرتز في هذا النطاق السعري مع شاشة مقاس 6.6 بوصة تجعل من التصفح والتنقل بين التطبيقات تجربة في غاية السلاسة والسرعة بفضل المعالج الافضل عالميا «Qualcomm Snapdragon 855»+ الحائز على أعلى معايير من منصة «Antutu Benchmark Flagship».

كما تعتزم «realme» طرح هاتفها الجديد realme C11 أفضل هاتف للشباب، والذي يعد صفقة رابحة بكل المقاييس للباحثين عن هاتف اقتصادي بقدرات تشغيلية كبيرة حيث يمتلك واحدة من أكبر البطاريات في هذه الفئة السعرية، بقدرة 5000 مللي امبير. ويأتيالهاتف ذو التصميم المتميز بنسختين الأولى بذاكرة عشوائية 2GB RAM وسعة تخزين 32GB والثانية بذاكرة عشوائه 3GB RAM وسعة تخزين 32GB

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كما ستكشف «realme» النقاب أيضا عن أحدث اصداراتها من ساعتها الذكيةrealme Band ذات التصميم الفريد مع 3 خيارات من الألوان الأنيقة، الأسود والأصفر والأخضر، وحزمة من التطبيقات الترفيهية والطبية المبتكرة منها 9 أوضاع رياضية مختلفة، بالإضافة للإصدار الاحدث من السماعة الذكيةbuds air Neo التي تتمتع بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.وتأتي بثلاث الوان رائعة الأسود والاصفر والاخضر.

هاتف realme x3 super zoom

هاتف realme x3 super zoom

هاتف realme x3 super zoom

هاتف realme x3 super zoom

هاتف realme x3 super zoom