تحذيرات من مخاطر ارتفاع تلوث المحيطات بالبلاستيك 3 أضعاف

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وتصنف الميكروبلاستيك من أكثر البلاستيكات الملوثة. والميكروبلاستيك هي كريات بلاستيكية مصنعة تستخدم لتصنيع المنتجات البلاستيكية وعادة ما يتم نقلها عن طريق سفن الشحن. تتسرب ملايين الكريات البلاستيكية إلى المحيطات سنوياً،
وعادة ما تتحلل النفايات البلاستيكية في المحيط بعد مرور سنة، ولكن ليس بالكامل.
أما المواد الكيميائية السامة مثل البيسفينول إيه والپوليسترين يمكن أن ترشح من المنتجات البلاستيكية إلى المياه. وتعتبر قطع الپوليسترين والكريات البلاستيكية هي الأنواع الأكثر شيوعاً من التلوث بالبلاستيك في المحيطات، وبرفقتها الأكياس البلاستيكية وحاويات الطعام والتي تشكل غالبية نفايات المحيطات.
وكشفت دراسة أمريكية حديثة بأن معدلات النفايات البلاستيكية في المحيطات ستتضاعف 3 مرات خلال العشرين عاما المقبلة بسبب ضعف الخطط المعدة دوليا لمكافحة الظاهرة.
وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، المعدل السنوي للنفايات البلاستيكية في المحيطات سيرتفع من 11 مليون طن سنويا إلى 29 مليون طن سنويا عام 2040.
وأوضحت الدراسة أن ذلك يعني أن كل متر من أراضي الشواطئ يتسرب منها 50 طنا من النفايات البلاستيكية التي تتحلل في المحيطات لتنتج المايكرو بلاستيك الدقيق.
وأكد سايمون ريدي مدير القسم البيئي والمشرف على الدراسة، بأن الخطط الحكومية والدولية الموضوعة للوقت الحالي لن تفلح بتقليل البلاستيك حينها بأكثر من 7%.
وشدد سايمون على ضرورة تغيير الخطط الحالية للتعامل مع النفايات وعمليات إعادة التدوير بجانب الحد من إنتاج وبيع البلاستيك والبحث عن بدائل له.
وأكد سايمون أنه باتباع خطط جديدة يمكن تقليل النفايات البلاستيكية في المحيطات لمعدل يقارب 6 ملايين طن سنويا.
وأشار سايمون إلى أنه من المهم زيادة أجور عمال جمع القمامة حول العالم، نظرا لدورهم الهام في مكافحة 60% من النفايات البلاستيكية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.