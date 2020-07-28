تعرف على أسباب “النقرس” وطرق الوقاية

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ويصاحب هذا الالتهاب تورم واحمرار وارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويتطور المرض في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الـ55.
ويعتبر النقرس مرضا شائعا في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بغض النظر عن الجنس، وهو نادر الحدوث عند الأطفال.
وقال المركز الألماني للتغذية إن النقرس هو مرض استقلابي يرجع إلى تكوّن كميات كبيرة من حمض اليوريك بالدم.
وأضاف المركز أنه لا يتم التخلص من هذه الكميات عن طريق الكُلى بشكل كاف، مما يؤدي إلى تكوّن حصوات أملاح حمض اليوريك في الأطراف أو الكُلى، ومن ثم الشعور بآلام مشابهة لآلام التهاب المفاصل.
وقد يتسبب ذلك أيضا في تدمير العظام أو تشوه الأطراف على المدى الطويل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتتمثل أهم أسباب الإصابة بالنقرس في الإكثار من الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية، والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبة حمض اليوريك بالجسم.
وترفع بعض الأدوية خطر الإصابة بالنقرس، مثل الأدوية المدرة للبول والأدوية المحتوية على حمض “الأسيتيل ساليسيليك” كالأسبرين.
وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن محاربة النقرس من خلال الابتعاد عن الأطعمة، التي تؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك، مع المواظبة على ممارسة الرياضة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.