شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تساعد على تنظيف الكبد من السموم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة إلى وجود 5 أطعمة ومشروبات تساعد على تنظيف الكبد الدهني من السموم بصورة طبيعية.

ووفقا لـ”سبوتنيك” فإن الدراسة أوضحت أن للكبد الدهني يؤدي مشاكل صحية خطيرة، وفيما يلي الأطعمة التي يمكنها تنظيف الكبد بصورة طبيعية والتخلص من السموم والدهون:

1–الثوم:

تشير الأبحاث إلى أن الثوم يمكن أن يكون مفيدًا لأمراض الكبد الدهنية، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن مكملات مسحوق الثوم تقلل من وزن الجسم والدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني.

2–الخضروات:

تناول الخضروات الخضراء مثل البروكلي، والسبانخ، والكرنب وبراعم البروكلي، إلخ، خاصة وأنها مرتبطة بفقدان الوزن بشكل أفضل.

وأظهرت الدراسات على الفئران أن البروكلي يمكن أن يساعد في منع تراكم الدهون في الكبد.

3–القهوة:

Advertisements

قد يقدم شرب القهوة فوائد كبيرة للأشخاص، الذين يعانون من الكبد الدهني، لأنه يمكن أن يساعد في تقليل كمية تراكم الدهون في الكبد.

وتشير الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني إلى أن شاربي القهوة يعانون من تلف كبدي أقل من أولئك، الذين لا يشربون هذا المشروب الشعبي.

4–الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر مشروب صحي مرتبط بتحسين فقدان الوزن. يحتوي المشروب على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركب الكاتيكين، والذي قد يساعد في علاج أمراض الكبد الدهنية. الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من تخزين الدهون في الكبد، ويعزز وظائف الكبد، فقد أظهرت الدراسات أنه قد يساعد في تحسين الصحة بطرق عديدة، بما في ذلك تقليل الدهون في الدم وفي جميع أنحاء الجسم.

5–الجوز:

المكسرات من بين الأطعمة الأكثر صحة على هذا الكوكب.

تحتوي أشجار الجوز مثل الجوز على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الدهون في الكبد وتقليل الالتهاب.

أفادت دراسة عام 2015 أن الجوز أدى إلى تحسين نتائج اختبار وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.