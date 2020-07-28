شكرا لقرائتكم خبر عن تنافس بين شركتي «تيسلا» و«ريفيان» لتقديم السيارات الكهربائية في صيف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من المتوقع أن تبدأ منافسة شركتي تيسلا وريفيان للسيارات تسليم سيارتيهما الكهربائيتين في صيف 2021، حسبما أفاد موقع TechCrunch للأنباء التقنية، وذلك نقلاً عن رسائل بريد إلكتروني للمشترين المحتملين.

وذكرت الرسائل، أن ريفيان تبدأ في تسليم R1T pickup وR1S SUV في يونيو 2021 وأغسطس 2021. ولكن لم تؤكد ريفيان تلك التقارير لـ FOX Business.

وأفاد موقع Electrek الإخباري عن صانع السيارات الكهربائية في (يناير) أن صانع السيارات يأخذ 1000 دولار من الطلبات المسبقة لسيارة بيك آب(pickup) والتي يصل سعرها الي 69000 دولار و72000 دولار لسيارات الدفع الرباعي، على الرغم من أنه لم يصدر أرقام الطلب المسبق. ومع ذلك، فقد التزمت ريفيان بـ 100.000 عربة توصيل كهربائية إلى أمازون بحلول عام 2030 كجزء من التعهد المناخي لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة.

ويبيع صانع السيارات نسخة بمحرك واحد من سايبر تراك Cybertruck مقابل 40000 دولار؛ ونسخة بمحرك مزدوج مقابل 50000 دولار؛ وإصدار ثلاثي المحركات مقابل 70 ألف دولار. وتتطلب الطلبات المسبقة رسوم حجز 100 دولار قابلة للاسترداد.

رفعت تيسلا مؤخرًا دعوى قضائية اتهمت فيها ريفيان بسرقة موظفين وأسرار تجارية. وقالت الدعوى أن الشركة التي أسسها إيلون ماسك اكتشفت "نمطًا مثيرًا للقلق بين موظفي تسلا الذين غادروا مؤخرًا للانضمام إلى ريفيان ". "كما علمت تسلا ان أحد موظفيها المغادرين مؤخرًا قد أفصح بمعلومات تسلا السرية التي تحتاجها ريفيان." والقضية التي رفعت في محكمة الولاية في سان خوسيه بكاليفورنيا ادعت أن ريفيان قد استأجر ما مجموعه 178 موظفًا سابقا في شركة تيسلا. ووصف متحدث باسم ريفيان الدعوى بأنها "لا أساس لها" في بيان لـ FOX Business. واضاف المتحدث "شركة ريفيان تتكون من فرق عالية الأداء، ونموذج أعمالنا والتكنولوجيا يعتمدان على سنوات عديدة من الهندسة والتصميم وتطوير الإستراتيجية".

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