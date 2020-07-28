شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الثاني بمسابقة «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط لهذه الدورة (CONFREMO )، النتيجة النهائية للفرق الثلاثة الأولى الفائزة في المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية عن «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط» REC، مساء أمس، والتي أطلقتها جامعة الإسكندرية بصفتها رئيساً لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط وأقيمت بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية التي قدمت الدعم المادي والمعنوي لتلك المسابقة، من خلال مشروعها CIPIEE (المسارات والإدماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر)، وجاءت الجامعة اللبنانية في المركز الأول، وجامعة الإسكندرية في المركز الثانى، وجامعة الخرطوم في المركز الثالث.

وقال «الكردي»، إن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في ريادة الأعمال والتي تم إدارتها منذ بدايتها وحتى لحظة انتهائها عبر الإنترنت مما يعد سبقا في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا، حيث انطلقت المسابقة، يوم 31 مايو الماضى، على الموقع الالكتروني المعد خصيصا لها، وسجل في تلك المسابقة 83 فريقا، بإجمالي عدد طلاب 314 طالبا ممثلين لـ14 جامعة من الجامعات الأعضاء في الـ CONFREMO و6 دول هي لبنان (5 جامعات)، العراق (جامعة واحدة)، السودان (جامعتان)، جيبوتي (جامعة واحدة)، فلسطين (جامعة واحدة)، مصر (4 جامعات).

وأشار إلى أنه اجتازت جميع الفرق المتقدمة المرحلتين الأولى والثانية للمسابقة بنجاح، حيث قامت جميع الفرق في المرحلة الأولى بملء نموذجًا تفصيليًا يتضمن بيانات شخصية وملخصًا يحتوي على معلومات أساسية عن فكرة المشروع والسوق المستهدفة وجدوى الاستثمار والميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة المقدمة، تلت تلك المرحلة مرحلة ثانية مقسمة إلى شقين: شق تقييمي وشق تدريبي حيث حظت جميع الفرق المشاركة على فرصة لتقييم سماتها الشخصية لتحديد الأدوار التي سيلعبها كل فرد داخل فريقه، ثم تلقت جميع الفرق المشاركة في المسابقة بعد ذلك تدريبا على أهم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وطبقت ما تلقته في هذا التدريب في تطوير الأفكار المقدمة للمسابقة وكان ذلك بمصاحبة وتوجيه كوكبة من المدربين الدوليين والإقليميين.

ولفت رئيس جامعة إلى أنه بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية، بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، حيث قام فريق من المحكمين الدوليين والإقليميين باختيار أفضل (١٠) مشاريع، وقد تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة، فريقان من جامعة الخرطوم وجامعة السودان بالسودان، فريق من جامعة الموصل بالعراق، فريقان من جامعة الإسكندرية، وثلاث فرق من جامعة سنجور بمصر، وفريقين من الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية بلبنان، وقد قامت تلك الفرق العشرة الفائزة، بعرض نماذج أولية ونماذج أعمال لفكرة مشاريعها المقترحة أمام لجنة التحكيم. تم تقديم الجوائز من جمعية رجال الأعمال المصرية بالاسكندرية وإحدى الشركات الخاصة وبلغت قيمة الجائزة الأولى $2000، والجائزة الثانية $1500، والجائزة الثالثة $1000.