جونسون يكافح بدانة البريطانيين بملياري جنيه إسترليني

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 02:30 م بتوقيت أبوظبي
تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإنفاق ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) على مشاريع المشي وركوب الدرجات الهوائية في إنجلترا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين الصحة العامة وتعظيم التحول عن قيادة السيارات خلال جائحة فيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وفي وقت سابق، من يوم الإثنين، استخدم جونسون كفاحه مع الوزن لحث البريطانيين على أن يصبحوا أكثر لياقة مع إعلان حكومته عن خطط لحظر الإعلانات التلفزيونية وعلى الإنترنت للأطعمة السريعة قبل التاسعة مساء.
وترغب الحكومة في خفض الطلب على هيئة الصحة العامة التي ستضطر إلى علاج أي زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشتاء إلى جانب الضغوط الناتجة عن الأمراض الموسمية السنوية مثل الإنفلونزا.
وقال جونسون "من مساعدة الناس ليصبحوا أكثر لياقة ويتمتعون بصحة وخفض خطر تعرضهم للأمراض، إلى تحسين جودة الهواء وخفض الاكتظاظ، سيلعب ركوب الدراجات الهوائية والمشي دورا كبيرا في التعامل مع بعض أكبر التحديات الصحية والبيئية التي نواجهها".
وتشتمل الخطط على بناء آلاف الأميال لطرق الدراجات الهوائية المحمية ووضع معايير أعلى للبنية التحتية لركوب الدراجات الهوائية وإنشاء ما لا يقل عن "مركز نقل في المدينة خال من الانبعاثات" وتسهيل الحصول على دراجات كهربائية.
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