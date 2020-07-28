الإمارات: 43 ألف فحص كورونا وشفاء 395 حالة جديدة

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 02:18 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات إجراء أكثر من 43,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .
وتأتي هذه الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 59,546 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 347 حالة .
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 395 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 52,905.
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