شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوقاية البدائية وهل تصلح للتعامل مع كورونا فى ظل عدم وجود لقاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا الوضع نبحث دائمًا عن تدابير وقائية للبقاء فى أمان من انتقال الفيروس، سواء كان ذلك باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لبناء الحصانة أو اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتكون آمنة من الاضطرابات الموسمية.

لا نعلم كم من المتوقع أن يستغرق لقاح COVID-19، لكن ماذا تفعل حتى ذلك الحين؟ ونظرًا لعدم وجود نهاية فى الأفق فإن خبراء الرعاية الصحية ومنظمات الصحة العالمية على الطريق للعثور على أفضل الطرق الممكنة لإدارة هذا الوباء.



ما الوقاية البدائيةأظهرت دراسات مختلفة لمحاربة كورونا، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" إلى أنه كيف ينبغى للمرء أن يبحث عن تدابير وقائية بدلاً من الذهاب إلى حد مكافحة المرض. ما الوقاية البدائيةأظهرت دراسات مختلفة لمحاربة كورونا، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" إلى أنه كيف ينبغى للمرء أن يبحث عن تدابير وقائية بدلاً من الذهاب إلى حد مكافحة المرض.

لفهم الموضوع بشكل أفضل ، يجب علينا التعمق فى الموضوع فى فهم ما هى الوقاية البدائية، فهى تدور حول معالجة السبب الجذرى لعامل الخطر بدلاً من التفاعل للتحكم فى تأثير عوامل الخطر، وبالتالى بكلمات أبسط، تعنى الوقاية البدائية وقف تطور الأمراض من إدارة تأثيرها على الجسم، وهناك ممارسات معينة اتبعناها دائمًا فى الأسر الهندية ؛ بعضها يشمل:

عدم إدخال الأحذية داخل المنزل، ما يمنع الجراثيم من دخول المنزل.

الأكل فى أطباق منفصلة، وتجنب مشاركة الطعام فى نفس الأطباق.

غسل القدمين قبل دخول المنازل.

امتلاك أوعية مختلفة لأنواع مختلفة من الأطعمة (نباتى وغير نباتى) وحتى امتلاك أوعية مختلفة للطهى وتقديم الطعام.

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ما الوقاية البدائية التي يمكنك اتخاذها؟مع انتشار COVID-19 ومع معدل الانتشار من الضرورى أن نفهم أن خبراء الرعاية الصحية والمنظمات العالمية يتخذون جميع التدابير اللازمة لمكافحة العدوى للسيطرة على الخطر، لكن الأبحاث والسياسات تتخذ منعطفًا طفيفًا نحو الوقاية البدائية أيضًا.



بعض نصائح الوقاية البدائية التي يمكنك أخذها في المنزل: بعض نصائح الوقاية البدائية التي يمكنك أخذها في المنزل:

اغسل اليدين والقدمين قبل دخول المنزل وقبل لمس أى شىء فى المنزل.

اغسل الأوانى بشكل صحيح ولا تشارك نفس الأشياء مع أى شخص.

قم بارتداء قناع بحيث تكون آمنة من انتقال الفيروس

تناول طعامًا صحيًا من أجل نظام مناعة قوى

لا تغامر فى المطر لتكون آمنا من أمراض الرياح الموسمية الفيروسية

حافظ على النظافة من حولك من أجل بيئة صحية