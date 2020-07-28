رجيم غولو لخسارة الكرش والوزن من دون جوع

من ضمن سلسلة الحميات الرائجة هذه السنة وخصوصاً خلال صيف 2020، هناك حمية تصدّرت القائمة على محركات البحث الإلكتروني وهي حمية غولو الأيضية Golo Metabolic Plan Diet التي تختلف عن الحميات التقليدية لخسارة الوزن، وخصوصاً خسارة الكرش، بكونها لا تقوم على تجويع الجسم وحرمانه من المغذّيات...

إليك في ما يلي ما هي هذه الحمية، وما هو مبدأها، وكيف يمكنك القيام بها من أجل خسارة الوزن الزائد وتنحيف جسمك من دون جوع:

حمية غولو Golo Metabolic Plan Diet

تعِد هذه الحمية بخسارة الوزن من دون تخفيض السعرات الحرارية، ومن دون اقتطاع مجموعات من الأطعمة أو تناول أطعمة تدّعي تخفيض الوزن ولكنّها في الحقيقة غير صحّية. وعلى عكس الحميات التقليدية التي تعتمد على حرمان الجسم من العديد من المغذّيات، ما يؤثر على حركة الأيض، وبالتالي على صحّتك العامة، تقوم حمية غولو على تناول الأطعمة التي تؤمّن لك الغذاء المطلوب لتقوية حركة الأيض، وليس تجويعها.

وبالفعل، إنّ خطة تحفيز حركة الأيض المتّبعة وفق هذه الحمية، تظهر كيف يمكنك تناول الأطعمة التي تحبّينها وخسارة الوزن بطريقة منتظمة.

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3 أمور تعتمد عليها حمية غولو:

تخفيض الكالوريهات المكتسبة:

عليك بتناول ما بين 1300 و1800 وحدة حرارية في اليوم. ولكن فيما تقدّم لك الحمية برنامج تغذية على شكل كتيّبات تشترينها، ووصفات متوفّرة عبر الأنترنت، إلا أنّه يمكن تناول وجباتك في المطعم فقط إذا اتبعت البرنامج بحذافيره. كما تتطلّب هذه الحمية أن يقوم من يتّبعها، بمراقبة الكمّيات المتناولة بنفسه.

القيام بالتمارين:

كلّ مشترك بهذا البرنامج عيله أن يقوم بتمارين تتراوح من 15 دقيقة في اليوم، ولغاية 105 دقائق في الأسبوع.

تناول مكمّلات غولو:

عليك بتناول المكمّل الغذائي الخاص بحمية غولو، وهذه هي النقطة الأهمّ في هذا البرنامج، وهي ما تميّز هذه الحمية عن غيرها ممّا هو متوّفر في الأسواق.

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