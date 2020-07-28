شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. استشاري يوضح تأثير ارتفاع نسبة السكر بالدم على الأعصاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور ناصر الجهني، بضرورة التحكم المبكر في مستوى السكر بالدم لتجنب مضاعفاته.
وقال” الجهني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن التحكم المبكر والجيد في مستوى السكر، بالدم لدى المصابين بالنوع الأول من السكري يمنع أو يقلل اعتلال الأعصاب.
وأضاف أن التحكم بمستوى السكر يقي من تلف الأعصاب والطرفية في الرجلين واليدين بنسبة ٨٠٪ تقريباً.
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