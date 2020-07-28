شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب يمكن أن تساعد طفلك على تعلم المهارات الاجتماعية والعاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار جائحة كورونا يعانى الأطفال من عدم الخروج والاستمتاع بوسائل الترفيه المعتادة، وهنا يواجه الأباء صعوبة فى التعامل مع ابنائهم ولكن الاكثر حظا هى العائلات التى تمتلك كلاب فى منزلها.

وحسب ما ذكره موقع edition قالت إحدى الدراسات في مجلة أبحاث طب الأطفال يمكن أن يكون امتلاك كلب والمشي واللعب معه وسيلة لمساعدة الطفل على النمو الاجتماعي والعاطفي.

وجد الباحثون أن الاطفال الذين شاركوا في الدراسة 30٪ منهم أقل عرضة للإصابة بالمشاكل السلوكية مقارنة بالاطفال التى لم يكن لديهم كلب، وقال هايلي كريستيان ، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ مشارك وكبير الباحثين في مركز صحة الطفل: "يلعب النشاط البدني المنتظم دورًا مهمًا خلال الطفولة المبكرة ، حيث يساهم في نمو الأطفال الصغار ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك السمنة ".

وأضاف كريستيان ، ولكن لأسباب تتعلق بالطفل الفردي وعائلته وبيئته ، فإن أقل من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات يحصلون على ثلاث ساعات من النشاط البدني في اليوم ، على عكس التوصيات العالمية بأن يكون الأطفال في سن ما قبل المدرسة نشطين طوال اليوم .

تم ربط ملكية الكلب بالمسؤولية والهوية الإيجابية والتعاطف والثقة، لكن هذه الدراسات كانت في الغالب على الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ، وخلصت إلى أن التأثير الإيجابي للحيوانات الأليفة على النمو كان أعظم قبل المراهقة.

بالنظر إلى قيمة الحركة من أجل تنمية الطفولة والبحث المسبق حول كيفية مساعدة الكلاب ، اعتقد المؤلفون أن هذه الارتباطات نفسها قد تكون ممكنة في مرحلة الطفولة المبكرة.

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كيف استفاد أطفال ما قبل المدرسة من الكلاب

قاموا بتحليل البيانات من مساحات وبيئات اللعب الأسترالية للنشاط البدني للأطفال ودراسة الصحة، بحث هذا التحقيق في الجوانب المتعلقة بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وبيئة المنزل التي أثرت على النشاط البدني والصحة والتطور في مرحلة ما قبل المدرسة.

شمل المشاركون أطفالاً من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة حضروا إلى مراكز ECEC في بيرث ، أستراليا، وأوضح كريستيان ، وهو زميل أبحاث في معهد تيليثون كيدز ، من خلال الاستبيانات ، أن الآباء أبلغوا عن عشرات من رفاهية أطفالهم في عدد قليل من المجالات المختلفة. معهد البحوث الطبية وراء الدراسة.

تضمنت قضايا الأقران كيف توافقت مع الأطفال الآخرين وما إذا كانوا يفضلون اللعب بمفردهم، يعتبر السلوك الإيجابي مدى مراعاة الأطفال لمشاعر الآخرين ومساعدته إذا أصيب شخص ما أو انزعاجه أو مرضه. وقامت الاستطلاعات أيضًا بقياس الأعراض العاطفية وفرط النشاط والصعوبات العامة.

كان الأطفال من العائلات التي تمتلك الكلاب أكثر عرضة لإظهار مستويات أعلى من السلوكيات الاجتماعية ، وكان لديهم صعوبات عامة أقل،و الأطفال الذين مشوا كلبًا أليفًا مع عائلاتهم يوم واحد على الأقل أسبوعيًا ولعبوا مع كلابهم ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع ، كانت درجاتهم الاجتماعية أعلى من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك كثيرًا.

وقالت الدراسة "تسلط هذه النتائج الضوء على أنه حتى الالتزام الصغير إلى المعتدل بإشراك الأطفال في سن ما قبل المدرسة في الوقت الذي يقضيه في المشي مع كلب العائلة قد يوفر فوائد اجتماعية وعاطفية مهمة للأطفال الصغار".

وقالت الدكتورة جيني رادسكي ، أستاذة طب الأطفال المساعدة في مركز النمو البشري ، إن أحد المخاوف الحالية بشأن نمو الأطفال والوحدة في غياب الأصدقاء والأنشطة خلال الوباء "تتناسب بشكل جيد مع الآثار الإيجابية لملكية الكلاب للأطفال الصغار" والتطوير في جامعة ميتشيغان ، الذين لم يشاركوا في الدراسة.