شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : اعرف الفرق بين أنواع التهاب الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد هو التهاب في الكبد بسبب العدوى الفيروسية أو الأدوية أو السموم أو الكحول، وهناك أيضًا نوع يسمى التهاب الكبد المناعي الذاتي يحدث عندما يصنع جسمك أجسامًا مضادة ضد أنسجة الكبد.



س : ما هو أنواع من التهاب الكبد الفيروسيج : يحدث التهاب الكبد A و B و C و D و E بسبب الالتهابات الفيروسية للكبد، في حين أن التهاب الكبد A و E حادًا عادةً ، فإن الأنواع الثلاثة الأخرى - B و C و D - من المرجح أن تصبح مستمرة ومزمنة. س : ما هو أنواع من التهاب الكبد الفيروسيج : يحدث التهاب الكبد A و B و C و D و E بسبب الالتهابات الفيروسية للكبد، في حين أن التهاب الكبد A و E حادًا عادةً ، فإن الأنواع الثلاثة الأخرى - B و C و D - من المرجح أن تصبح مستمرة ومزمنة.

التهاب الكبد A: يحدث هذا النوع من التهاب الكبد بسبب عدوى بفيروس التهاب الكبد، ويمكن للشخص أن يصاب بالفيروس من استهلاك الطعام أو الماء الملوث بالبراز من شخص مصاب.

التهاب الكبد B: يحدث المرض بسبب فيروس التهاب الكبد B (HBV) ، والذي يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال بسوائل الجسم المصابة ، مثل الدم أو الإفرازات المهبلية أو السائل المنوي.

التهاب الكبد الوبائي C: بسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) ، يمكن أن ينتقل مرض الكبد هذا عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم المصابة ، عادة عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن والاتصال الجنسي.

التهاب الكبد D: وهو مرض كبدي خطير يسببه فيروس التهاب الكبد الوبائي د (HDV) الذي ينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع الدم المصاب.

التهاب الكبد E: هو مرض ينتقل عن طريق الماء وينتج عن فيروس التهاب الكبد E (HEV) ، والذي يتم الحصول عليه عليه من خلال استهلاك المياه الملوثة بالبراز من شخص مصاب. لذلك ، يوجد التهاب الكبد E بشكل رئيسي في المناطق ذات الصرف الصحي الضعيف.

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س : ما هى أسباب وأعراض التهاب الكبد الكحوليج : التهاب الكبد المناعي الذاتي وأنواع أخرى من التهاب الكبد الناجم عن المواد السامة مثل الإفراط في استخدام الأدوية أو جرعة زائدة ، واستهلاك الكحول والتعرض للسموم غير معدية. س : ما هى أسباب وأعراض التهاب الكبد الكحوليج : التهاب الكبد المناعي الذاتي وأنواع أخرى من التهاب الكبد الناجم عن المواد السامة مثل الإفراط في استخدام الأدوية أو جرعة زائدة ، واستهلاك الكحول والتعرض للسموم غير معدية.

عندما يحدث التهاب الكبد بسبب الكحول ، يشار إليه باسم التهاب الكبد الكحولي، ومن المرجح أن يحدث في الأشخاص الذين يشربون بشكل كبير على مدى سنوات عديدة ، ولكن في بعض الأحيان الأشخاص الذين يشربون بشكل معتدل فقط يصابون بالمرض.

واحدة من أكثر علامات التهاب الكبد الكحولي شيوعًا هي اصفرار الجلد وبياض العين (اليرقان).



س : أعراض التهاب الكبد الكحولى تشمل العلامات والأعراض الأخرى فقدان الشهية والغثيان والقيء والحنان البطني والحمى والتعب والضعف. يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الكحولي الشديد إلى - س : أعراض التهاب الكبد الكحولى تشمل العلامات والأعراض الأخرى فقدان الشهية والغثيان والقيء والحنان البطني والحمى والتعب والضعف. يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الكحولي الشديد إلى -

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إذا لم يعالج ، يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الكحولي في نهاية المطاف إلى تندب لا رجعة فيه (تليف الكبد) ، وهي المرحلة النهائية من مرض الكبد الكحولي.