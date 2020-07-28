شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ينصح بالتوقف عن ممارسة الرياضة أثناء العلاج بالمضادات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوصى الدكتور هيربرت بروك بالامتناع عن ممارسة الأنشطة الرياضية خلال فترة تناول المضادات الحيوية.

وبحسب “وكالة الأنباء الألمانية”، فقد علل طبيب القلب الألماني ذلك بأن الجسم يحتاج للمزيد من الطاقة للتغلب على العمليات الالتهابية المستمرة، وهو ما يتعارض مع ممارسة الرياضة، التي تستلزم المزيد من الطاقة هي الأخرى.

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وأضاف بروك أنه حتى بعد انتهاء تناول المضادات الحيوية لا بد للجسم من الحصول على راحة، والتي تعتمد مدتها على عدة أمور منها المرض ذاته؛ فالتهابات المسالك البولية تستلزم العودة بحرص بعد الانتهاء من تناول الدواء بيومين إلى ثلاثة أيام.

أما تناول المضادات الحيوية بسبب الالتهاب الرئوي أو التهاب اللوزتين القيحي فيتطلب عودة أكثر حذرا.

وبوجه عام ينبغي التوقف عن ممارسة الأنشطة الرياضية بعد الانتهاء من تناول المضاد الحيوي بنفس عدد الأيام، التي تم تناول المضاد الحيوي فيها.

على سبيل المثال إذا تم تناول المضاد الحيوي لمدة أسبوع فيتعين على الشخص الانتظار لمدة أسبوع حتى يعاود ممارسة نشاطاته الرياضية مرة أخرى، ولا بد أن يتم ذلك بحذر شديد وليس بالشكل، الذي سبق المرض.