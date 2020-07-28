لحم الضأن.. فوائد مذهلة للقلب والمناعة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يحرص المسلمون على ذبح أضحياتهم، وتناول لحم الضأن الذي يعتبر من أفضل أنواع اللحوم لاحتوائه على عناصر غذائية مميزة.

وكشفت دراسات علمية عديدة أن لحم الضأن يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومنها الحديد كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين مما يجعله مفيدا للصحة، ونستعرض فيما يلي أبرز فوائد لحم الضأن على الصحة..





فوائد لحم الضأن الصحية

مصدر للحديد

لحم الضأن من مميزاته أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد تفوق اللحوم الأخرى والدجاج، وتناوله بانتظام يساعد على علاج نقص الحديد وأعراض فقر الدم، حيث إنه يحتوي أيضا على عنصر النحاس المهم للتمثيل الغذائي للحديد وإنتاج كرات الدم الحمراء.

إمداد الجسم بالبروتين

ذكر موقع health line أن لحم الضأن يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة باللحوم الأخرى مما يجعل منه وجبة مثالية لمن يمارسون رياضة كمال الأجسام، ومفيدا للأشخاص بعد إجراء الجراحة لأنه يعزز نمو الجسم ويوفر الأحماض الأمينية الضرورية.

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غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي لحم الضأن على أفضل الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة، حيث إنه يحتوي على فيتامين ب12 المهم لحماية وظائف المخ وتكوين الدم ويحتوي على النياسين المهم لحماية القلب، وكذلك الفسفور والزنك والحديد.

الحماية من أمراض القلب

أظهرت الأبحاث العلمية الحديثة أن لحم الضأن يحتوي على الكارنوزين الذي يعتبر من المكملات الغذائية الضرورية حيث إن له تأثيرا مضادا لتصلب الشرايين مما يساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التعرض إلى الأمراض، فضلا عن أن الكارنوزين مفيد للتقليل من معدل السكر بالدم.

مصدر للدهون الصحية

تعتبر الدهون التي توجد في لحم الضأن مفيدة للصحة، حيث إنها تحتوي على نوعين من الدهون الصحية وهي الأوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، وتحتوي أيضا على حمض الأوليك وهو من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المهمة لصحة القلب.





تقوية المناعة

يحتوي لحم الضأن على عنصر الزنك بنسبة عالية وهو من العناصر المهمة لتقوية الجهاز المناعي، فضلا عن أنه مهم لالتئام الجروح وتكوين البروتين، ويحافظ على مستويات هرمون التستوستيرون بالجسم ويساعد على نمو الأطفال ذهنيا وبدنيا.