شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية فى مرضى كورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت التقارير الأولية سابقا، إلى وجود خطر كبير من الإصابة بالسكتة الدماغية في المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب COVID-19، إلا أن دراسة جديدة أشارت إلى عدم احتمالية حدوث ذلك.

فوفقا لورقة جديدة نُشرت في مجلة Stroke from Penn Medicine تُظهر انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب COVID-19، على الرغم من أن غالبية المرضى المصابين لديهم عوامل خطر قائمة ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وتوفر هذه النتائج المزيد من الوضوح حول الدور الذي يلعبه COVID-19 في التسبب في السكتة الدماغية في مجموعة متنوعة من سكان الولايات المتحدة.



السكتة الدماغية ومرضى كورونا

وقال بريت كوتشيارا ، أستاذ مشارك في علم الأعصاب في كلية بيرلمان جامعة بنسلفانيا : "في حين كان هناك قلق مبدئي بشأن عدد كبير من السكتات الدماغية المتعلقة بـ COVID-19 ، إلا أن ذلك لم يحدث، والأهم من ذلك ، أن خطر السكتة الدماغية في مرضى COVID-19 منخفض ، إلا أنه مرتبط في الغالب بالظروف الموجودة مسبقًا.

وأضاف "ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير من المجهول ، ونحن بحاجة إلى مواصلة التحقيق في العلاقة بين السكتة الدماغية و COVID-19 ، ولا سيما بالنظر إلى الفوارق العرقية المحيطة بالمرض."

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لتقييم خطر حدوث السكتة الدماغية وحالات الإصابة بها في مرضى COVID-19 في المستشفى ، حلل الباحثون بيانات من 844 من مرضى COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى مستشفى جامعة بنسلفانيا ، ومركز Penn Presbyterian الطبي ، ومستشفى بنسلفانيا بين مارس ومايو، كما حلل الفريق بيانات حالات النزف داخل الجمجمة (نزيف في الدماغ).

ووجد الباحثون أن 2.4 % من المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب COVID-19 أصيبوا بجلطة إقفارية - وهو النوع الأكثر شيوعًا من السكتة الدماغية ، والذي يحدث عادة بسبب تجلط الدم في الدماغ، والأهم من ذلك ، أن غالبية مرضى السكتة الدماغية لديهم عوامل خطر موجودة، مثل ارتفاع ضغط الدم (95 %) وتاريخ مرض السكري (60 %) ، وآليات السكتة الدماغية التقليدية ، مثل قصور القلب. بالإضافة إلى ذلك ، أكثر من الثلث لديهم تاريخ من السكتة الدماغية السابقة.

يقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن هذه الأحداث الدماغية الوعائية في مرضى COVID-19 في المستشفى مرتبطة على الأرجح بظروفهم الصحية الحالية ، وليست النتيجة الوحيدة للفيروس، ومع ذلك ، يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى في اللعب وتتطلب بحثًا مستمرًا.

بالإضافة إلى حوادث السكتة الدماغية ، وجد فريق البحث أن 0.9 % من مرضى COVID-19 في المستشفى يعانون من نزيف داخل الجمجمة، في حين أن معدل السكتة الدماغية في مرضى COVID-19 في المستشفى يمكن مقارنته بالدراسات في ووهان والصين وإيطاليا ، فإن معدل النزف داخل الجمجمة ، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا ، أعلى مما توقعه المحققون، وقد لاحظ المؤلفون أن هذا يمكن ربطه بالاستخدام المتزايد للعلاج المضاد للتخثر (مميعات الدم) في مرضى COVID-19 ، ويتطلب استكشافًا إضافيًا.