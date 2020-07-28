شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد المساج بعد الولادة على التعافى وتخفيف التوتر والألم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الولادة تعانى الأمهات دائما من ألم فى البطن والجسم عموما، وينصح دائما بالتدليك والمساج للبطن بعد الولادة ، فالتدليك بعد الولادة له فوائد عديدة لجسم المرأة وتعزيز حالتها النفسية، ويمكنكِ البدء في تدليك بطنكِ بعد الولادة بيوم واحد وإلى عشرة أيام حسب حالتك.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد التدليك بعد الولادة هى:

1:تقليل التورم، تجد العديد من الأمهات أن جسمهن ينتفخ أثناء المخاض، ويمكن أن يساعد التدليك على إعادة توزيع المياه داخل الجسم وتشجيع تصريف وتداول السوائل الزائدة.

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2:تحسين إنتاج الحليب، بالنسبة للأمهات اللاتي يبحثن عن زيادة في حليب الثدي ، يمكن أن يكون التدليك وسيلة رائعة لزيادة الدورة الدموية والهرمونات الضرورية لتحقيق ذلك.

3:تنظيم الهرمونات، لان الجسم ما بعد الولادة هو واحد من الهرمونات المتقلبة باستمرار. بالإضافة إلى اللمس ، تتضمن العديد من التدليك الزيوت الأساسية التي قد تساعد في رفع مزاج الشخص وقد تشجع على التوازن الهرموني.

4:تقليل القلق والاكتئاب، يعاني العديد من الآباء والأمهات الجدد من " اكتئاب الرضيع " أو حتى اكتئاب ما بعد الولادة ، يمكن أن يساعد الحصول على تدليك في تقليل التوتر الذي يساهم في هذه المشاعر القلق والاكتئاب.

5:نوم أفضل، يعلم الجميع أن الامهات الجدد يحتاجون إلى الكثير من النوم قدر الإمكان! يمكن أن يساعد التدليك على الاسترخاء وتجهيز أجسامهم للنوم العميق.