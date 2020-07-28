شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حمى الضنك عديدة ومنها ألم شديد فى العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى الضنك من الأمراض التي ينقلها البعوض وينتج عن 4 فيروسات ترتبط هذه الفيروسات بفيروسات أخرى تسبب عدوى غرب النيل والحمى الصفراء وبحسب الإحصائيات فهناك حوالي 400 مليون إصابة بحمى الضنك تحدث في جميع أنحاء العالم كل عام، تحدث معظم الحالات في المناطق الاستوائية من العالم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض حمى الضنك، بحسب موقع "Webmd".



حمى الضنك

اعراض حمى الضنك

اعراض حمى الضنك عديدة وتنتقل حمى الضنك عن طريق لدغة بعوضة تسمى "الزاعجة" المصابة بفيروس حمى الضنك، تصاب البعوضة بالعدوى عندما تلدغ شخصًا مصابًا بفيروس حمى الضنك في دمه لكن لا يمكن أن ينتشر مباشرة من شخص لآخر.

قد تشمل اعراض حمى الضنك، التي تبدأ عادةً بعد 4 إلى 6 أيام من الإصابة وتستمر لمدة تصل إلى 10 أيام:

-ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ

-صداع شديد

-ألم خلف العينين

-آلام شديدة في المفاصل والعضلات

-إعياء

-غثيان

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-التقيؤ

-طفح جلدي يظهر بعد يومين إلى خمسة أيام من ظهور الحمى

-نزيف خفيف (مثل نزيف الأنف ، نزيف اللثة ، أو كدمات سهلة)

في بعض الأحيان، تكون الأعراض خفيفة ويمكن الخلط بينها وبين أعراض الأنفلونزا أو عدوى فيروسية أخرى.



اعراض حمى الضنك

يميل الأطفال الأصغر سنًا والأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بالعدوى إلى الإصابة بحالات أخف من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ومع ذلك ، يمكن أن تتطور مشاكل خطيرة وتشمل هذه الحمى النزفية لحمى الضنك، وهي مضاعفات نادرة تتميز بارتفاع درجة الحرارة، وتلف في اللمفاوية والأوعية الدموية، ونزيف من الأنف واللثة، وتضخم الكبد، وفشل في الدورة الدموية.

قد تتطور الأعراض إلى نزيف حاد وصدمة وموت. وهذا ما يسمى بمتلازمة صدمة حمى الضنك.

يعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وكذلك أولئك الذين يعانون من عدوى حمى الضنك الثانية أو اللاحقة هم في خطر أكبر للإصابة بحمى الضنك النزفية.

يمكن للأطباء تشخيص عدوى حمى الضنك عن طريق فحص الدم للتحقق من وجود فيروس أو أجسام مضادة لها إذا مرضت بعد السفر إلى منطقة استوائية ، أخبر طبيبك سيسمح ذلك لطبيبك بتقييم احتمالية أن تكون أعراضك ناجمة عن عدوى حمى الضنك.



حمى الضنك

علاج حمى الضنك

لا يوجد دواء محدد لعلاج عدوى حمى الضنك إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بحمى الضنك، فيجب عليك استخدام مسكنات الألم مع عقار الاسيتامينوفين وتجنب الأدوية التي تحتوي على الأسبرين، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزيف.

يجب عليك أيضًا الراحة وشرب الكثير من السوائل وزيارة طبيبك.

إذا بدأت في الشعور بالسوء في أول 24 ساعة بعد انخفاض الحمى ، فيجب عليك الذهاب إلى المستشفى على الفور لفحص المضاعفات.