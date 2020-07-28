شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفتق.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل عانيت من قبل من ألم مفاجئ في البطن ولكنك تجاهلته، على اعتبار أنه تشنج طبيعي في المعدة بسبب الإفراط في تناول الطعام أو علامة على بدء الدورة الشهرية لدى النساء؟ ولكن ، يمكن أن يكون هذا الألم الكثير علامة على الفتق أيضًا.

الفتق ، وهو قلق صحي شائع ، ولكن أقل شهرة لدى الناس ، فهو عبارة عن تورم في الجسم ، يحدث بسبب تغير غير طبيعي في موضع الأعضاء المعوية، والذي يظهر على شكل تورم في الجسم.



أنواع الفتقوفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فإن الفتق ينقسم إلى عدة أنواع : أنواع الفتقوفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فإن الفتق ينقسم إلى عدة أنواع :

الفتق الأربي:

يحدث الفتق الإربي (الأربية) عندما يبرز جزء من الأمعاء من خلال بقعة ضعيفة في القناة الأربية (في جدار البطن) التى تقع بالقرب من الفخذ تمر عبر جدار البطن، وهو أكثر انتشارًا في الرجال بعشرة أضعاف عنه في النساء؟

الفتق الجراحي:

انتفاخ الأمعاء بسبب جراحة المعدة السابقة بسبب ضعف جدار البطن، ويميل الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن وكبار السن إلى هذا النوع.

الفتق الفخذي:

يحدث النتوء بالقرب من الفخذ في الجزء العلوي من الفخذ ، وهو أكثر انتشارًا لدى النساء منه لدى الرجال.

الفتق السري:

تنتفخ الأمعاء بسبب ضعف عضلات البطن (بالقرب من السرة)، و يختفي هذا النوع من الفتق تدريجيًا مع تقدم عمر حديثي الولادة، وهو شائع بين النساء ويؤثر أيضًا على الحوامل عدة مرات ويعانين من السمنة.

فتق الحجاب الحاجز:

في هذا النوع ، تتضخم المعدة بالقرب من المريء (إلى فتحة طبيعية في الحجاب الحاجز). Advertisements أعراض الفتقوجود كتل أو انتفاخات في منطقة الفخذ أو البطن. أعراض الفتقوجود كتل أو انتفاخات في منطقة الفخذ أو البطن.

الشعور "بأوجاع" باهتة في المنطقة المصابة يزيد أثناء القيام بنشاط شاق

عندما يتمدد الشخص أو يقف ، يمكن رؤية الانتفاخات.

أسباب الفتقالتمارين القاسية

سوء التغذية

ضعف العضلات

العادات السيئة مثل التدخين

بسبب الجراحة أو الشيخوخة ، يمكن أن يكون ضعف العضلات وراثيًا.

عوامل أخرى مثل السعال ورفع الأثقال والإمساك (تسبب الضغط على البطن).

السمنة يمكن أن تسبب الفتاق أيضًا كيفية الوقاية من الفتقتجنب الأنشطة التي تسبب الضغط على البطن. كيفية الوقاية من الفتقتجنب الأنشطة التي تسبب الضغط على البطن.

حافظ على وزن ثابت لأن الفتاق يمكن أن يكون سببه السمنة أيضًا.

يجب معالجة مشاكل الأمعاء مثل الإسهال والإمساك لأنها تضغط على عضلة البطن.

توقف عن التدخين

اشرب الكثير من الماء وتناول نظام غذائي عالي الألياف لحركة أمعاء سلسة.



علاج الفتق علاج الفتق هل تعلم أنه لا يلزم علاج كل أنواع الفتق؟ لأنه يعتمد على كيفية تأثير الفتق عليك، واعتمادًا على حجم وأعراض جراحة الفتق قد تكون مطلوبة، ولمنع أي تفاقم ، يجب علاج الفتق الخانق على وجه السرعة.

فعندما تعلق الأمعاء المنتفخة في فجوة جدار البطن، تُعرف باسم الفتق الخان، و يتم إجراء عمليات جراحية أقل أو عمليات تقليدية مثل تنظير البطن، ويمكنك مغادرة المستشفى في نفس يوم وقت التعافي بعد الجراحة أقل.