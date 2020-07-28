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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تفشى كورونا.. الهنود يتجهون للعلاجات القديمة للحماية من Covid-19 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبحث الهنود الآن في تقاليدهم القديمة لاكتشاف أي عشب أو توت أو بذور أو حبوب أو توابل قد تعزز جهاز المناعة لديهم ، حيث يرتفع عدد فيروسات التاجية في البلاد نحو علامة 1.5 مليون إصابة.
وقد أظهرت دراسة أجريت في شهر مايو لعمليات بحث Google زيادة كبيرة في الأشخاص من الهند الذين يبحثون عن الخصائص الطبية لبعض الأطعمة، ولكنهم لا يبحثون عن العسل أو شاي النعناع. إنهم يتعمقون أكثر في البحث عن "إكسير الحصانة".
الهندى
بصرف النظر عن عدم وجود علاج للفيروس التاجي ، فإن الهنود قلقون جدًا بشأن الإصابة به بسبب محدودية المرافق الطبية في البلاد، وتقوم بعض المستشفيات الحكومية بتأجيل الناس بسبب عدم احترامهم ونظافتهم.
وبدأت شركة تزود الحليب في العاصمة الهندية نيودلهي بتقديم المشروبات التي تحتوي على الكركم. آخر يبيع الآيس كريم بنكهة "الكركم تعزيز المناعة".
تضاعفت مبيعات أحد أقدم "معززات المناعة" في البلاد ، وهو منتج يسمى Chyawanprash على أساس مكونات الايورفيدا ، أربع مرات في الأشهر الأخيرة.
وأصبح أسلوب الحياة لدى الهنود، هو عبارة عن روتين صباحي، من اليوجا ، يليها التنفس العميق ، والغرغرة ثلاث مرات في اليوم (لتقليل الحمل الفيروسي في الفم) ، وكوكتيل فيتامين يجب أن يشمل الزنك ، وحبوب فيتامين د الأسبوعية. آخر يجب أن يكون "الري الأنفي" ثلاث مرات في اليوم لطرد الفيروس أو على الأقل تقليل الحمل الفيروسي.
بالإضافة إلى الأطعمة والجرعات الجديدة ، اعتاد الهنود ممارسة الرياضة مرة أخرى لتعزيز مناعتهم، ولكن مع إغلاق الصالات الرياضية ، اكتشفوا أن أفضل طريقة لممارسة الرياضة مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية هي ركوب الدراجات.
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