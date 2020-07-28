شكرا لقرائتكم خبر عن «تيليجرام» يدعم مشاركة ملفات بحجم 2 جيجابايت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل تطبيق تيليجرام على دعم الصور المصغرة للوسائط في الدردشة وإحصائيات المجموعة ومشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجابايت، ودعم العديد من الحسابات عبر تطبيقات سطح المكتب.

وكانت الخصوصية من بين المزايا الأساسية لتيليجرام، لكن يتم تحديث برنامج المراسلة الفورية بشكل روتيني لإضافة ميزات تعمل على تحسين قابليته للاستخدام.

وتميز التطبيق خلال الأشهر القليلة الماضية ببرامج تحرير الفيديوهات وملفات GIF ومجلدات الدردشة.

وأصبح بإمكانك الآن وضع مقاطع فيديو إلى جانب صور ثابتة لصورة الملف الشخصي (البروفايل)، ويمكنك أيضًا اختيار إطار واحد من هذا الفيديو لعرضه على حسابك كصورة ملف شخصي في محادثات الأشخاص الآخرين.