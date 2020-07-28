شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون في ستانفورد: استخدام تعديل كريسبر لمحاربة وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في عام 2019، بدأ ستانلي كي وفريقه في أقسام الهندسة الحيوية وعلم الأحياء الكيميائي والأنظمة في جامعة ستانفورد العمل على تقنية تسمى PAC-MAN لمحاربة الإنفلونزا.

تستند تقنية PAC-MAN على مضاد وقائي للفيروسات CRISPR في الخلايا البشرية، وتستخدم أداة تعديل جينات تسمى تقنية التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد (CRISPR).

ولم يكن فريق البحث يعرف بعد ذلك أن تقنية PAC-MAN الخاصة بهم يمكن استخدامها في مكافحة جائحة عالمية مثل كورونا.

عندما ظهر الوباء في يناير 2020، قرر الفريق محاولة استخدام تكنولوجيا PAC-MAN لمحاربته. بالتعاون مع مجموعة بقيادة مايكل كونولي وهو مساعد هندسي علمي رئيسي في مرفق الهياكل النانوية البيولوجية في مختبر بيركلي لاب، وقام الباحثون بتطوير نظام لنقل PAC-MAN إلى خلايا المريض منذ مارس2020. وتمت مراجعة ورقة ما قبل الطباعة الخاصة بهم ونشرها في مجلة Cell في يونيو2020.

مثل جميع أنظمة كريسبر (CRISPR)، يتألف PAC-MAN من إنزيم قتل الفيروس Cas13 وخيط من دليل RNA. ويأمر الدليل RNA Cas13 بتدمير تسلسلات معينة من النوكليوتيدات في جينوم فيروس كورونا، مما يحيدها بشكل فعال ويوقف تكاثرها. وتحتاج كل أداة لتعديل الجينات إلى نظام توصيل فعال لتوصيلها إلى المستوى الجزيئي أو الخلوي. وعمل كونولي على الجزيئات الاصطناعية التي تسمى اللبتويد(Lipitoids) في Molecular Foundry.

وتم اكتشاف اللبتويد لأول مرة قبل 20 عامًا بواسطة معلم كونولي رون زوكيرمان وهو نوع من الببتيد المقلد المعروف باسم "الببتويد". في العقود التي تلت الاكتشاف، طور كونولي وزوكيرمان جزيئات توصيل ببتويد مثل Lipitoids.

أجريت اختباراتهم في أواخر أبريل، وتم استخدام PAC-MAN الذي يستهدف فيروس كورونا، وقلل النظام كمية SARS-CoV-2 الاصطناعية في المحلول بأكثر من 90٪.

Advertisements

ويخطط الفريق لإجراء المزيد من الاختبارات في نموذج حيواني ضد الفيروس. وإذا أثبتت الاختبارات نجاحها، يأمل الفريق في مواصلة العمل مع كونولي وفريقه لتطوير علاجات PAC-MAN/lipitoid لفيروس كورونا.