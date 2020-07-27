الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 12:57 ص بتوقيت أبوظبي
قالت وسائل إعلام عراقية، فجر الثلاثاء، إن انفجارات هزت محيط قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية.
ونقل موقع" السومرية نيوز" العراقي عن مصدر أمني قوله إن انفجارات لم تعرف طبيعتها تم سماع دويها ضمن محيط قاعدة سبايكر.
وأضاف "عدة انفجارات حدثت قبل قليل ضمن محيط قاعدة سبايكر"، مبينا أن "هذه الانفجارات لم تعرف طبيعتها لغاية الآن".
وقال إن "أعمدة النيران تصاعدة ضمن مقتربات القاعدة الجوية".
وفي وقت سابق الإثنين، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي شمالي بغداد، بحسب "السومرية نيوز".
وقال المصدر إنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن بين صفوف القوات التي تتواجد هناك".
من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية استهداف معسكر التاجي بـ 3 صواريخ كاتيوشا، حيث سقطت على مواقع للجيش العراقي
وأضافت، في بيان، أن الصاروخ الأول سقط على السرب 15، وسبب أضراراً كبيرة لإحدى طائرات الجيش، أما الصاروخ الثاني سقط على معمل للمدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام عراقية: سماع دوي انفجارات في محيط قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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