باحثون: الكمامة لا تؤدى لإحساس زائف بالأمان وتقلل خطر الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون بجامعة كامبريدج وكلية كوليدج لندن أن ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة" للوقاية من كورونا لا يؤدي إلى إحساس زائف بالأمان ومن غير المحتمل أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى مع اتباع السلوكيات الأخرى مثل النظافة الجيدة لليدين، وذلك بحسب مراجعة بحثية لمجموعة من الدراسات نشرها الباحثون بالمجلة الطبية البريطانية BMJ.





وبحسب موقع "ميديكال" قال الباحثون إن ارتداء أغطية الوجه، خاصة في الأماكن الداخلية المشتركة، أصبح الآن موصى به في أكثر من 160 دولة حول العالم للحد من انتقال فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أنه يمكن ارتداء أقنعة الوجه بشكل صحيح، مما يقلل من انتقال الفيروس كجزء من مجموعة من التدابير الوقائية، بما في ذلك الحفاظ على المسافة الجسدية من الآخرين ونظافة جيدة لليدين.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح مدى تأثير تغطية الوجه، فقد حث العلماء صانعي السياسات على تشجيع ارتداء أغطية الوجه لأن المخاطر ضئيلة بينما التأثير المحتمل مهم في سياق جائحة كورونا.

ومع ذلك، في وقت مبكر من الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتداء أغطية الوجه يمكن أن "يخلق إحساسًا زائفًا بالأمان يمكن أن يؤدي إلى إهمال التدابير الأساسية الأخرى مثل ممارسات نظافة اليدين" وهذا يسمى "تعويض المخاطر".

لذا قام فريق الدراسة الحالية بقيادة البروفيسور دام تيريزا مارتو من وحدة السلوك والبحوث الصحية بجامعة كامبريدج بفحص الأدلة الخاصة بتعويض المخاطر لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر المخاوف في سياق تغطية الوجه للحد من انتقال كورونا.

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قامت ما لا يقل عن 22 مراجعة منهجية بتقييم تأثير ارتداء قناع على انتقال عدوى فيروسات الجهاز التنفسي وتشمل هذه ست دراسات تجريبية ، شارك فيها أكثر من 2000 أسرة - تم إجراؤها في بيئات مجتمعية قيست أيضًا نظافة اليدين.

في حين لم يتم تصميم أي من الدراسات لتقييم تعويض المخاطر أو النظر في التباعد الاجتماعي، تشير نتائجها إلى أن ارتداء الأقنعة لا يقلل من تكرار غسل اليدين أو تعقيم اليدين. في دراستين ، كانت معدلات غسل اليدين المبلغ عنها ذاتيًا أعلى في المجموعات المخصصة لارتداء الأقنعة.

وجد الفريق أيضًا ثلاث دراسات رصدية أظهرت أن الأشخاص يميلون إلى الابتعاد عن أولئك الذين يرتدون قناعًا، مما يشير إلى أن أغطية الوجه لا تؤثر سلبًا على التباعد الجسدي على الأقل من قبل أولئك الذين يلبسون مرتديها.

ومع ذلك ، يقولون أنه نظرًا لعدم مراجعة أي من هذه الدراسات من قبل الأقران ، فيجب التعامل معها بحذر.

وقال البروفيسور مارتو: "إن مفهوم تعويض المخاطر يبدو التهديد الأكبر للصحة العامة من خلال تأخير التدخلات الفعالة المحتملة التي يمكن أن تساعد في منع انتشار المرض".