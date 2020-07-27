فيروس كورونا المستجد قضى على 650 ألف نسمة حول العالم

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واحصت الوكالة 650 الفا و11 وفاة من 16 مليونا و323 الفا و558 إصابة مع تعافي تسعة ملايين و190 الفا و345 شخصا. وتضاعف عدد الوفيات في شهرين ونيف وسجل أكثر من مئة الف وفاة منذ التاسع من تموز.
وتعد أوروبا القارة الاكثر تضررا من حيث عدد الوفيات (208 آلاف و138)، لكن الوباء لا يزال يتفشى بسرعة في اميركا اللاتينية والكاريبي، حيث سجلت 184 الفا و307 وفيات. ولا تزال الولايات المتحدة البلد الاكثر تضررا مع 146 الفا و968 وفاة تليها البرازيل (84 الفا وأربع وفيات) والمملكة المتحدة (45 الفا و752) والمكسيك (43 الفا و680) وايطاليا (35 الفا و112).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.