شكرا لقرائتكم خبر عن الناجون من الفيروس التاجى مازالوا يعانون من أعراضه حتى بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول مرضى فيروس كورونا السابقون إنهم ما زالوا يعانون من أعراض مروعة بعد أشهر من هزيمتهم للمرض، حيث أظهرت نتائج اختبار الموسيقية سامانثا ديملر إيجابية لـ COVID-19 بعد عودتها إلى ملبورن من الولايات المتحدة مع الشعور بألم فى الحلق وتعب فى الجسم.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية قالت سامانثا في وقت سابق للصحيفة "لا يبدو أن لدي هذا الشيء الذي تسبب في توقف العالم كله، أنا شخص متفائل جدا لكنني بدأت أشعر بالذعر ومن المؤكد أن الفيروس يلحق بك".



المتعافية

وقالت في تحديث على فيسبوك: "منذ إصابتي بالفيروس ، كانت التأثيرات الرئيسية المتبقية هي تراكم السوائل في رئتي ، وانخفاض حاسة الشم وفقدان الذاكرة".

Advertisements

حالة السيدة ليست الوحيدة ، حيث وجد العديد من الناجين من الفيروس التاجي أن شفاءهم قد امتد إلى ما بعد فترة الحضانة التي دامت أسبوعين والتي يعتقد أنها تقتل المرض.

لا يزال خبراء الأمراض المعدية يعرفون القليل جدًا عن الآثار طويلة المدى لـ COVID-19 ، مما يترك العديد من المرضى السابقين خوفًا من إيقاف الموجة الثانية من المرض.





أخبر البروفيسور بيتر كولينيون من ANU هيرالد صن أنه مع العديد من الإصابات ، فإن نسبة صغيرة من المرضى يعانون عادة من آثار دائمة ، ولكن هذه النسبة غير معروفة بالنسبة للفيروس التاجي.

وقال: "غالبًا ما ترى أن الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى يعود الناس إلى طبيعتهم، خلاصة القول هي أننا لا نعرف النسب المئوية ولكن سيكون هناك بعض الأشخاص الذين تركوا مع المشاكل الأساسية."