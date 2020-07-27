شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة لآمال مناعة القطيع.. واحد من بين 10بريطانيين يحمل جسمًا مضادا للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة للفيروسات التاجية في المملكة المتحدة هو أقل بمقدار الثلث عما كان يعتقد في السابق، حيث تشير بيانات الصحة العامة في إنجلترا إلى أن واحدًا فقط من بين كل 10 أشخاص يمتلك البروتينات الواقية في لندن عندما يمتلك واحدا من كل ستة أشخاص ذروة الوباء، وأقل من 5 في المائة من السكان في شمال شرق البلاد لديهم الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة الفيروس القاتل.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية ، قال كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس في السابق إنه من أجل تحقيق "حصانة القطيع" يحتاج حوالى 60 في المائة من السكان إلى الإصابة.

كما روجت الحكومة البريطانية لفكرة "جوازات الحصانة" لأولئك الذين حاربوا الفيروس إذا أثبت العلماء أن الأجسام المضادة ستوقف الشخص الذي يصاب بها مرة أخرى، ومع ذلك ، يبدو أن هذه الخطط قد تحطمت بسبب هذه الأعداد المنخفضة التي كانت إيجابية للأجسام المضادة.

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كانت نتائج PHE من عينات الدم المأخوذة من المتبرعين في مناطق مختلفة من البلاد ، وفقًا لصحيفة صنداي تلغراف ، وقالت إن النتائج السابقة لم تتضمن فحوصات على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين لم يُسمح لهم بالتبرع بالدم أثناء الإغلاق.

كما تظهر البيانات الجديدة أن حوالي 6.5 في المائة من إنجلترا لديها أجسام مضادة في دمائها، وسجلت لندن أعلى رقم - 9.9 في المائة ، حيث بلغت نسبة المتبرعين في ميدلاندز 6.5 في المائة و 4.7 في المائة فقط في الشمال الشرقي، تتطابق نتائج PHE مع نتائج مكتب الإحصائيات الوطنية ، التي قالت في 29 يونيو إن نسبة الأشخاص الذين لديهم البروتينات في البلاد كانت 6.3 في المائة.

وقالت مؤسسة PHE أن "ضعف المناعة" قد يكون "عاملاً مساهماً" في انخفاض اختبارات الأجسام المضادة الإيجابية ، ولكن "من المحتمل أن يلعب دورًا صغيرًا نسبيًا في الاتجاهات العامة التي تمت ملاحظتها حتى الآن".

وقالت: "في فترات أخذ العينات الأحدث ، تكون تقديرات الانتشار أقل ، ومن المحتمل أن يكون هذا مدفوعًا إلى حد كبير بالتغيرات في المواقع الدقيقة لأخذ العينات بمرور الوقت والاختلافات الديموغرافية المحتملة في مجتمع المانحين مع تخفيف إجراءات الإغلاق".

يأتي ذلك بعد أن ادعى العلماء أنهم عثروا على أقوى الأجسام المضادة حتى الآن في دم مرضى Covid-19..