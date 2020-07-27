للحد من انتشار فيروس كورونا.. روبوت يقدم الخدمات لزوار حديقة في موسكو

الإثنين 27 يوليه 2020

دفعت حديقة زاريادي في العاصمة الروسية موسكو بإنسان آلي متطور لتقديم الخدمات للزوار لمحاولة تقليل تدخل العنصر البشري للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الحديقة بالدفع بالروبوت «باريستا» الذي أثبت كفاءته بتقديمه أكثر من 2500 مشروب في حديقة زاريادي في موسكو، وتعمل الإدارة على تجهيز روبوت آخر لتخفيف الضغط على الروبوت باريستا.



وعرضت شبكة «روسيا اليوم»، فيديو للروبوت وهو يحضر المشروبات من القهوة والمشروبات الباردة للمشترين على حسب طلبهم ويقدمها لهم بنفسه، ويستطيع الروبوت باريستا التحدث أيضاً ويتمنى للزبائن أن يستمتعوا بمشروباتهم، فيما يقف الزبائن أمامه لتناول المشروب والتقاط الصور التذكارية.

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وبعد أن أصبح فيروس كورونا واقعاً مع ما فرضه من قيود، في مقدمتها التباعد الاجتماعي، أصبح للروبوتات دور متزايد في التواصل الاجتماعي وأداء بعض المهام التي كان البشر يؤدونها من قبل، وتقول صحيفة «واشنطن بوست» إنه مع إعادة كتابة قواعد التفاعل البشرى بسبب وباء كورونا، فإن الجائحة كانت سبباً في تفكير جديد بشأن ما يمكن أن تقوم به الروبوتات والآلات الأخرى.

وتتابع الصحيفة قائلة إنه لا يوجد مكان أكثر واقعية في هذا الأمر أكثر من اليابان، البلد التي طالما كان لديها افتتان بالروبوتات، بدءاً من مساعدي أندرويد وصولاً إلى موظفي استقبال من الروبوتات، ومنذ وصول الفيروس قدمت الروبوتات خدمات في السقاية والحراسة الأمنية وخدمات التوصيل.

ويقول الباحثون إنها لا تعني بالضرورة استبدال البشر، بل يمكن أن تسد الفجوة بين البشر الحريصين على اتباع التباعد الاجتماعي، سواء في الوقت الراهن أو عندما تأتي العدوى الكبرى التالية.