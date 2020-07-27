رئيس الوزراء الإسرائيلي: حزب الله يورط لبنان وسنواصل العمل ضد التموضع الإيراني على حدودنا المزيد

حذر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الإثنين، حزب الله اللبناني من تكرار "هذا الخطأ" بمحاولة التسلل عبر الحدود الشمالية.



وأكد نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "حزب الله يورط لبنان"، مشددا على أن بلاده ستعمل على "العمل ضد التموضع الإيراني على حدودنا".

وتابع: "نصرالله ارتكب سابقا خطأ جسيما حين أخطأ في تقدير عزيمة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، والدولة اللبنانية دفعت حينئذ ثمنا باهظا بسبب ذلك".

وأشار نتنياهو إلى أن" خلية تابعة لحزب الله تسللت اليوم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وأحبط الجيش الإسرائيلي هذه المحاولة بفضل الاستعدادات العملياتية الجيدة التي قامت بها القوات التي عملت ميدانيا وقام بها القادة".

بدوره قال بيني جانتس إن "إسرائيل أكثر تصميما من أي وقت مضى على منع المساس بسيادتها وجنودها وبالتأكيد مواطنيها".



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وأضاف في المؤتمر الصحفي: "لقد رد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي بمهنية ودقة ومنعوا حادثا خطيرا كان من الممكن أن يؤدي إلى خسائر بالأرواح".

وحذر جانتس من أن "كل من يجرؤ على اختبار قدرة الجيش الإسرائيلي سيعرض نفسه للخطر وللبلد الذي يتحرك من خلاله" في إشارة إلى لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قطع اليوم، مشاركته في اجتماع لحزبه (الليكود) بالكنيست، معتبرا محاولة استهداف حزب الله لدورية أمنية إسرائيلية حدودية، حادث "معقد وخطير جدا".

وقالت محطات تلفزة إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قتل أفراد خلية من عناصر حزب الله اللبناني، حاولوا إطلاق قذيفة مضادة للدبابات على دورية إسرائيلية في منطقة الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الحادث وقع في منطقة جبل الروس في منطقة شبعا الحدودية.

وأعلن رفع حالة التأهب في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنه يبحث عن خلايا قد تكون تعد لهجمات جديدة.