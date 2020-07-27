الخليج 365الإثنين 2020/7/27 08:54 م بتوقيت أبوظبي
اعترضت مقاتلة روسية اليوم الإثنين، طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود كانت تقترب من حدود روسيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها أرسلت مقاتلة من طراز سوخوي-27 لاعتراض طائرة تجسس أمريكية من طراز بي-8 بوسيدون.
ولفتت في بيان إلى أن الطائرة الأمريكية غيرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية.
وفي يونيو الماضي، اعترضت طائرات "سو-27" القاذفة الأمريكية "B-52H" وطائرات مراقبة واستطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وطارت المقاتلات الروسية لتتبعها فوق بحر البلطيق.
كما اعترضت أيضاً مقاتلات أمريكية في ذات الشهر، 4 قاذفات قنابل روسية أثناء تحليقها قرب حدود الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة سوخوي-27 تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.