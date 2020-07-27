وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة سوخوي-27 تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود المزيد

اعترضت مقاتلة روسية اليوم الإثنين، طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود كانت تقترب من حدود روسيا.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها أرسلت مقاتلة من طراز سوخوي-27 لاعتراض طائرة تجسس أمريكية من طراز بي-8 بوسيدون.

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ولفتت في بيان إلى أن الطائرة الأمريكية غيرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية.

وفي يونيو الماضي، اعترضت طائرات "سو-27" القاذفة الأمريكية "B-52H" وطائرات مراقبة واستطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وطارت المقاتلات الروسية لتتبعها فوق بحر البلطيق.

كما اعترضت أيضاً مقاتلات أمريكية في ذات الشهر، 4 قاذفات قنابل روسية أثناء تحليقها قرب حدود الولايات المتحدة.