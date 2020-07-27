سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 27 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما بقي السعره ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وقالت وسائل إعلام محلية،تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 139 جنيها مقابل 140 الأحد،وسط انخفاض الطلب مقابل العرض في ظل توقعات بمزيد من التراجع اليومين القادمين.

والجنيه السوداني عند مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء رغم الحملة الواسعة التي شنها مجلس السيادة في السودان لغلق منافذ تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

ووافقت الحكومة السودانية، في 22 يوليو الجاري، على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين "للوصول للسعر الحقيقي"، كما قررت استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطهي وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وتضمنت إجراءات الطوارئ التي جاءت ضمن تعديل في موازنة 2020، ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين لمعالجة نقص المعروض.

Advertisements

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو الأوروبي 64.38 جنيه للشراء و64.71 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي السوداني. وبلغ الجنيه الإسترليني في التداولات الرسمية 70.54 جنيه للشراء و70.90 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التداول ببنك السودان المركزي،وسجل سعر الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فقد سجل على شاشة بنك السودان المركزي 178.45 جنيه للشراء، و179.34 جنيه للبيع.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان،إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 136.36 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

وارتفع التضخم في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي.