شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 8 عوامل تسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د.شعلان العامري، استشاري أمراض القلب من خطورة بعض الممارسات والعادات السلبية التي تسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية.
وقال “العامري” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من عوامل الخطر التي تؤدي إلى حدوث أمراض القلب والسكتة الدماغية ما يلي:
– اتّباع نظام غذائي غير صحي.
– عدم ممارسة النشاط البدني.
– التدخين.
– تعاطي الكحول.
– ارتفاع ضغط الدم.
– السكري.
– ارتفاع الدهون.
– الزيادة المفرطة في الوزن.
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