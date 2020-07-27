شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 8 عوامل تسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د.شعلان العامري، استشاري أمراض القلب من خطورة بعض الممارسات والعادات السلبية التي تسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وقال “العامري” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من عوامل الخطر التي تؤدي إلى حدوث أمراض القلب والسكتة الدماغية ما يلي:

– اتّباع نظام غذائي غير صحي.

– عدم ممارسة النشاط البدني.

– التدخين.

– تعاطي الكحول.

– ارتفاع ضغط الدم.

– السكري.

– ارتفاع الدهون.

– الزيادة المفرطة في الوزن.