شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميزة GPS لن يمنع تتبع هاتفك.. لماذا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مفاهيم غير صحيحة في حياتنا التقنية، من احداها إنه في حالة توقف ميزة (GPS) في الهاتف، لا يمكن تتبعك، ولكن هذا مفهوم غير صحيح؛ لأنه حتى إذا أوقفت ميزة (GPS) في هاتفك، فلا يزال تتبعك ممكنًا، بسبب اتصال الهاتف الدائم بأبراج الشبكة، وباستخدام هذه البيانات، يمكن معرفة موقعك الجغرافي بسهولة.

حيث يمكن تتبعك باستخدام مستشعرات الهاتف، من خلال قيام التطبيقات بجمع تفاصيل كثيرة مثل: بيانات البوصلة من جيروسكوب الهاتف، واتجاه السفر من مقياس التسارع بالهاتف، ومن ثم أصبح تحديد موقع الهاتف على الخريطة سهلًا للغاية، والحل الوحيد لتجنب ذلك هو إيقاف تشغيل الهاتف بشكل كامل.