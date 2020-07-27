شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوس فى المنزل قد لا يحميك من كورونا.. دراسة تكشف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد تحليل بيانات مرضى COVID-19 في كوريا الجنوبية أن معظم الأشخاص أصيبوا بالفيروس من أفراد أسرهم الخاصة من الاتصال خارج المنزل.وعلى الرغم من أنه قد تم نصح الناس بالبقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بالفيروس التاجي الجديد ، المسئول عن جائحة COVID-19، تحدث بالعفل إصابات للأشخاص داخل المنزل.

في دراسة جديدة وفقا لموقع " healthsite" ، وجد علماء الأوبئة في كوريا الجنوبية، أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من أفراد أسرهم الذين يقضون أوقات خارج المنزل، وتم نشر الدراسة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

من أجل الدراسة ، فحص الباحثون بيانات 5،706 مريضاً من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي وأكثر من 59،000 شخص اتصلوا بهم. ووجدوا أن معظم المرضى أصيبوا بالفيروس من أسرهم.

ووفقًا لنتائج دراستهم ، أصيب شخصان فقط من أصل 100 شخص بالفيروس من جهات اتصال غير منزلية ، في حين أصيب واحد من كل 10 بالمرض من أسرهم.

وقد وجد أن معدل الإصابة داخل الأسرة أعلى عندما كانت الحالات المؤكدة الأولى المراهقين أو الأشخاص في الستينيات والسبعينيات. وأوضح جونج إيون كيونج ، مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) وأحد مؤلفي هذه الدراسة ، أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الفئات العمرية من المرجح أن تكون على اتصال وثيق مع أفراد الأسرة لأنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم.

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كان الأطفال الذين يبلغون من العمر 9 سنوات أو أقل هم الأقل عرضة للمرض، ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أنه نظرًا لأن الأطفال الذين يعانون من COVID-19 هم أكثر عرضة للإصابة من البالغين ، فقد جعل الأمر من الصعب تحديد الحالات الفهرسية داخل تلك المجموعة.

أكد الدكتور تشوي يونغ جون ، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة هاليم وشارك في قيادة العمل ، أن الأطفال أقل احتمالًا لنقل الفيروس ، لكن بياناتهم ليست كافية لتأكيد هذه الفرضية.



كيفية العزل في المنزل عندما يكون لديك COVID-19وفقًا للإرشادات الصحية ، يُسمح بحالات Covid-19 الخفيفة جدًا والعرضية للعزل المنزلي ، نظرًا لامتلاكها المرافق اللازمة في مكان إقامته للعزل الذاتي وأيضًا لحجر الاتصالات العائلية. كيفية العزل في المنزل عندما يكون لديك COVID-19وفقًا للإرشادات الصحية ، يُسمح بحالات Covid-19 الخفيفة جدًا والعرضية للعزل المنزلي ، نظرًا لامتلاكها المرافق اللازمة في مكان إقامته للعزل الذاتي وأيضًا لحجر الاتصالات العائلية.

بالإضافة إلى ذلك ، تنص المبادئ التوجيهية على أنه يجب أن يكون مقدم الرعاية متاحًا لتقديم الرعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويجب أن يكون المريض أو مقدم الرعاية على اتصال دائم مع ضابط مراقبة المنطقة والمستشفى، ويجب أيضا على المريض اتباع إرشادات معينة للحجر الصحي المنزلي لمنع انتشار الفيروس إلى أفراد الأسرة الآخرين. وتشمل هذه:

يجب على المريض البقاء في غرفة منفصلة وبعيدًا عن الأشخاص الآخرين في المنزل ، وخاصة كبار السن ، والذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى.

يجب على المريض ارتداء قناع طبي ثلاثي الطبقات في جميع الأوقات.

يجب التخلص من القناع بعد 8 ساعات من الاستخدام أو إذا أصبح رطبًا أو متسخًا بشكل واضح.