شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا تحصل على 472 مليون دولار كمنحة أمريكية لتطوير لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة تليجراف، أن شركة مودرنا" Moderna "حصلت على منحة أمريكية بقيمة 472 مليون دولار لتطوير لقاح فيروس كورونا.وقالت الشركة المصنعة للأدوية ومقرها الولايات المتحدة، إنها تلقت 472 مليون دولار إضافية من هيئة الأبحاث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة (BARDA) التابعة للحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاح فيروس كورونا التاجي الجديد، مضيفة أن التمويل الإضافي سيدعم تطورها السريري في المراحل الأخيرة والنهائية، بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة لمرشح لقاح مودرنا.

وأضافت: في أبريل، تلقت مودرنا "Moderna "، 483 مليون دولار من الوكالة الفيدرالية الأمريكية التي تمول تكنولوجيا مكافحة الأمراض، عندما كان اللقاح التجريبي لفيروس كورونا، في تجربة في مرحلة مبكرة أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

أضاف ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي، في بيان صحفي: "بتشجيع من بيانات المرحلة الأولى، نعتقد أن لقاح مودرنا " mRNA "، الخاص بنا قد يساعد في معالجة جائحة فيروس كورونا COVID-19 ، ومنع تفشي المرض في المستقبل".

يبلغ إجمالي تمويل هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي وهو مكتب تابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة " BARDA "للقاح التجريبي لمودرنا "Moderna "، وهو الأول في الولايات المتحدة الذي بدأ التجارب البشرية على لقاح فيروس كورونا، حوالي 955 مليون دولار.

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يستخدم اللقاح (mRNA) الاصطناعي للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث يساعد هذا اللقاح الجسم على التحصين ضد الفيروس كورونا، ويمكن تطويره وتصنيعه بسرعة أكبر من اللقاحات التقليدية.

ستبدأ دراسة المرحلة الثالثة، التي أجريت بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، اليوم 27 يوليو، وستشمل حوالي 30 ألف متطوع، وفقًا للشركة.

أكدت مودرنا "Moderna"، أنها لا تزال على المسار الصحيح لتتمكن من تقديم حوالي 500 مليون جرعة سنويًا، وربما يصل لمليار جرعة سنويًا، بدءًا من عام 2021، جاء الإعلان عن المزيد من التمويل بعد يومين من إعلان مطور الأدوية أن صيغته المستخدمة في تطوير اللقاح لم تغطيها براءات الاختراع المملوكة لشركة اربيوتاس بيوفارما Arbutus Biopharma.

وأشارت الصحيفة الى أن شركة فايزر Pfizer ، وشركة نوفافاكس Novavax ، وشركة استرازينيكا AstraZeneca البريطانية هي شركات تصنيع أدوية أخرى قليلة حصلت على تمويل من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي وهو مكتب تابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة "BARDA "، لتطوير لقاح فيروس كورونا.