شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق حملة "صحة أفضل" وتعلن عن خططها لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن بريطانيا تضع خططا جديدة للتعامل مع "القنبلة الموقوتة للسمنة"، وذلك من خلال حظر الإعلانات التلفزيونية والإلكترونية عن الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساءً، منهيةً صفقات "اشتر واحدة واحصل على الآخر مجاناً"، على هذه الأطعمة ووضع السعرات الحرارية على القوائم..

يريد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الذي فقد الوزن منذ أن كان في العناية المركزة مع COVID-19، معالجة السمنة، بعد أن أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة أو المرض الشديد من فيروس كورونا.

وأكد أن بريطانيا، تعانى من السمنة أكثر من معظم الدول الأوروبية باستثناء مالطا، ووصفت حكومته "معالجة القنبلة الموقوتة للسمنة" كأولوية، بالتخلي عن موقفه السابق باعتباره غير مؤمن بسياسة "المربيات"، تعلن حكومته عن حملة جديدة لمساعدة الناس على "السيطرة على مستقبلهم من خلال فقدان الوزن، والنشاط، وتبني أسلوب حياة أكثر صحة".

إلى جانب حظر الإعلانات قبل الساعة 9 مساءً،، بشأن صفقات الغذاء وخطط المحتوى الحراري للوجبات التي سيتم عرضها على القوائم.

Advertisements

قال جونسون في بيان: "إن فقدان الوزن أمر صعب، ولكن مع بعض التغييرات الطفيفة يمكن أن نشعر جميعًا بأننا أكثر صحة وأكثر صحة".

إذا قمنا جميعًا بواجبنا، يمكننا تقليل مخاطرنا الصحية وحماية أنفسنا من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS".

وقالت الصحيفة، مع اعتبار أكثر من 60% من البالغين في بريطانيا ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقًا للصحة العامة في إنجلترا، وضعت أزمة فيروس كورونا التاجي قضية السمنة في مقدمة تفكير الحكومة، مع إطلاق حملة "صحة أفضل" جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الجديدة، مضيفة أنه سيتم توسيع خدمات إدارة الوزن ضمن خدمات هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ، وستدعو منظمة الصحة العامة في إنجلترا الناس إلى تبني أسلوب حياة أكثر صحة وفقدان الوزن إذا احتاجوا إلى ذلك، مدعومًا بمجموعة من الأدوات والتطبيقات القائمة على الأدلة.

من جانبه قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: "الجميع يعرف مدى صعوبة فقدان الوزن، لذلك نتخذ إجراءات جريئة لمساعدة كل من يحتاج إليه، موضحا أنه "للمساعدة في دعم الأشخاص، نحتاج إلى تقليل التأثيرات غير المفيدة مثل العروض الترويجية والإعلانات التي تؤثر على ما تشتريه وما تأكله، مجتمعة، بدعم من حملة ملهمة وأدوات ذكية جديدة، مضيفا سنجعل البلاد تأكل بشكل صحى لفقد الوزن.