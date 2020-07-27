شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية يشيد بكندا والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا فى السيطرة على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن حظر السفر الدولي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، وإنه سيتعين على الدول أن تفعل المزيد للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد داخل حدودها.

وأضافت، لقد دفعت زيادة عدد الإصابات الدول إلى إعادة فرض بعض القيود على السفر في الأيام الأخيرة، حيث دفعت بريطانيا بإعادة فتح صناعة السياحة الأوروبية إلى حالة من الفوضى من خلال طلب الحجر الصحى على المسافرين العائدين من إسبانيا.

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قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان له، من خلال الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية، من ارتداء الأقنعة إلى تجنب الازدحام، سيتمكن العالم من التغلب على جائح فيروس كورونا" COVID-19"، مشيدا بكندا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية للسيطرة على تفشي المرض.

وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه من المستحيل على الدول إبقاء الحدود مغلقة في المستقبل المنظور، حيث "سيكون من المستحيل تقريبًا على البلدان إبقاء حدودها مغلقة في المستقبل المنظور، ويجب أن تنفتح الاقتصاديات، وعلى الناس العمل، ويجب استئناف التجارة، مشيرا إلى أن "احكام السيطرة على فيروس كورونا يدفع الأرقام إلى الانخفاض.

وأضاف ريان،"كلما فهمنا المرض بشكل أكبر، كلما كان لدينا ميكروسكوب على الفيروس، كلما كنا أكثر دقة في إزالته جراحيًا من مجتمعاتنا".