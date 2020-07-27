شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 3 اختبارات ضرورية لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض التي لها مضاعفات شديدة على المصاب به، خاصة إذا لم يتم تشخيص المرض مبكراً وعلاجه بضبط معدلات السكر في الدم، فقد يلقي السكري بمضاعفاته على المريض من العين إلى القدم وغيرها، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز التحاليل التي يجب أن يجريها مريض السكر، بحسب موقع "webmd".

قالت الدكتورة روبرت ريزا، أستاذ الطب في مايو كلينيك "مرض السكري يضر بكل الأوعية الدموية في جسمك، بما في ذلك تلك الموجودة في عينيك..يمكن أن يحدث تلف مماثل في قلبك ورأسك وكليتك.. ولكن إذا كنت تعتني بنفسك- إذا كنت تتحكم في نسبة السكر في الدم والكولسترول وضغط الدم- فإن فرص حدوث أشياء سيئة لك منخفضة جدا."

3 اختبارات ضرورية لمرضى السكري

اختبار الهيموجلوبين A1c

يتم إجراء اختبار دم بسيط، A1c (قد يطلق عليه طبيبك "الهيموجلوبين الجلوكوزي") على عينة من الدم المأخوذة من الإصبع أو من قارورة صغيرة منه مستمدة من ذراعك.

لا ينبغي الخلط بينه وبين المراقبة اليومية في المنزل التي تسمح لبعض مرضى السكري بقياس نسبة السكر في الدم في الوقت الحالي، يرسم اختبار A1c صورة لمتوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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إذا كان بإمكانك إبقاء الهيموجلوبين A1c لديك في نطاق حوالي 7٪ أو أقل ، فأنت أقل عرضة للإصابة بمضاعفات في عينيك وكليتيك وأعصابك.

اختبار توسيع حدقة العين

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم إلى عمل عدد على الأوعية الدموية الدقيقة في عينيك، ولكن يمكن منع الضرر إذا اكتشفه الطبيب مبكرًا.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي فحص توسيع حدقة العين سنويًا بمساعدة قطرات العين التي تكبر حدقة عينيك لفترة قصيرة، سيقوم طبيب العيون بفحص الجزء الداخلي من عينيك بحثًا عن علامات تسرب الأوعية الدموية وهو اختبار غير مؤلم، ولكن لن تتمكن من الرؤية بوضوح لبضع ساعات بعد ذلك.

اختبار القدم

يمكن لمرض السكري أيضًا أن يبطئ الدورة الدموية في قدميك وساقيك ويجعلك تفقد الشعور بالقدم، لهذا السبب تقول جمعية السكري الأمريكية أنه يجب عليك إجراء فحص سنوي للقدم.

سيقوم طبيبك بفحصها بحثًا عن احمرار أو تشققات أو تقرحات أو جروح مفتوحة سيبحث عن مشاكل غريبة (مثل أصابع القدم المتداخلة)؛ وسيقوم باختبار بسيط سوف تغمض عينيك وسوف يضغط ببساطة على قطعة من النايلون لأجزاء مختلفة من قدمك إذا لم تشعر به ، فقد يكون لديك تلف في الأعصاب قد ينقر أيضًا على وتر العرقوب لمعرفة ما إذا كانت الأعصاب الموجودة في الجزء الخلفي من الكاحل في حالة جيدة.