دراسة تؤكد الصلة بين “الصلع” والإصابة بفيروس كورونا

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أو بصفةٍ أدق حساسية جذور الشعر المفرطة لمادة الـ DHT التي تدخل في تنظيم إفرازات التستوسترون. هذا النوع من فقدان الشعر يكون دائما جينياً، حيث تورث الحساسية المفرطة ضد الـ DHT من الآباء إلى الأبناء.

كدت دراسة أمريكية حديثة وجود علاقة غريبة بين الصلع وتساقط الشعر والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرجال الصلع من المرجح أن ينتهي بهم المطاف في المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة تقدر بحوالي 40%.

وكشف أطباء الجلدية عن العلاقة بين تساقط الشعر وشدة الإصابة بالفيروسات التاجية من خلال تحليل البيانات لحوالي 2000 رجل في المستشفى.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أظهرت النتائج أن خمس الرجال الذين ليس لديهم شعر (صلع) لديهم نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا في المستشفى، مقارنة بـ %15 من أولئك الذين لديهم شعر.

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ودرس الباحثون في جامعة وست فرجينيا العلاقة بين الشعر و”كوفيد 19″، تم نشر النتائج في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وقالت الدراسة، وهي ليست الأولى التي تتحدث عن الرابط الغريب بين الصلع والفيروس التاجي، إن عوامل الخطر الأخرى مثل أمراض السكري أو الضغط، لم تفسر هذا الرابط الغريب بين الصلع وفيروس كورونا.

وفرض العلماء نظرية لتبرير هذا الرابط، مفادها:

أن الهرمونات الذكرية التي تغذي تساقط الشعر لدى الرجال والنساء تساعد الفيروس على دخول الخلايا، لكن لم يتم تأكيد هذه النظرية بعد.

وحذر الخبراء من أن النتائج “ليست مؤكدة” وقالوا إن هناك قائمة كاملة من العوامل الأخرى التي قد تفسر سبب وفاة الرجال الصلع بشكل أكبر من المعدل الطبيعي عن إصابتهم بالفيروس، لذلك لم يتم تأكيد السبب الحقيقي لهذه الظاهرة حتى الآن.