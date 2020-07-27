شكرا لقرائتكم خبر عن مرض شائع لدى الكثيرين يضاعف من خطر الوفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن خطر الوفاة عند الإصابة بمرض “كوفيد-19” يتضاعف 12 مرة إذا كان الشخص مصابا بمرض السكري.

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ويشير موقع MedicalXpress، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، عند إصابتهم بـ”كوفيد-19″ يجب نقلهم فورا إلى المستشفى لأنهم أكثر من غيرهم بحاجة إلى رعاية طبية.

ويضيف الموقع، أنه وفقا للبيانات الإحصائية التي جمعت خلال أشهر انتشار الجائحة، فإن المصابين بالسكري يحتلون المرتبة الثانية من حيث شدة “كوفيد-19” بعد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب خبراء من من جامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو، فإن السكري يسبب عدة مضاعفات، بما فيها أمراض الكلى والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وضعف أعصاب الأطراف، ما قد يتطلب بترها، وضعف البصر. ووفقا للباحثين أخطرها جميعا انخفاض فعالية منظومة المناعة.