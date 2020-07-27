شكرا لقرائتكم خبر عن أب مريض ربو يقاوم ويتحسن من أجل ماراثون رياضى مع ابنته.. اعرف نظامه الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يمر علينا موقف واحد فى حياتنا ولكنه كفيل أن يغيرها للأحسن ويجعلنا ننظر لصحتنا ومستقبلنا بشكل أفضل، وهو ما حدث مع الأب أد فان دير ريست من مايدنهيد والذى يبلغ من العمر 56 عامًا، وهو من مرضى الربو المزمن والذى أثر على حياته وصحته بشكل كبير، ولكن بعد مشاهدته لابنته وهى تجرى فى ماراثون ، وهو امامها ينهج ويقاوم من أجل التنفس قرر أن يغير حياته.



الجرى

عانى الأب من مرض الربو لمدة 50 عامًا ، وكان الأمر سيئًا للغاية و في أبريل 2019 ، كان في المستشفى لغسل رئتيه بسبب انسدادهما، ولكن بعد اكتشاف خطة الأكل الصحي المدعومة من NHS Second Nature في الشهر التالي، بدأ فى تغيير حياته وانقاص وزنه لتخفيف أعراض الربو التى تهدد بالخطر.



الاب

قال آد ، مستشار الموارد البشرية: أنا طويل القامة وكنت دائمًا كبير الحجم ، كبير الصدر، وكان يصعب علي شراء الملابس وارتدائها بسبب حجمى، كنت بستمتع بتناول الطعام وخصوصا رقائق البطاطس والأيس كريم والفطائر وهى الاكلات الغنية بالزيوت والدهون التى تسبب زيادة الوزن، ولكنى استبدلت كل ذلك واتبعت النظام الغذائى للتخسيس مع ممارسة الرياضة بانتظام.

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بعد أن تم تشخيص الإصابة بالربو عندما كان طفلاً ، كان يستخدم الأب الذي فقد ثلث وزنه جهاز الاستنشاق بانتظام، ومنذ فقدان الوزن لم يكن عليه استخدام جهاز الاستنشاق بنفس القدر.



بعد انقاص الوزن

و`قال الاب، في أبريل 2019 ، اضطررت إلى الذهاب إلى المستشفى لغسل رئتي. كانوا مسدودين، وبفضل فقدان الوزن لم أستخدم جهاز الاستنشاق للربو طوال هذا العام .

وعن خطته الغذائية الحديثة قال"عادة ما أتناول اللبن الزبادي اليوناني على الإفطار ، والغداء دجاج مع الخضار ، والعشاء هو عجة أو سمك أو لحم مع طبق من الخضار - الجزر والفاصوليا والذرة الحلوة والفلفل"، مع ممارسة الرياضة باستمرار.