احتفلي بعيد الأضحى بطريقة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - الاحتفال بعيد الأضحى يشمل مائدة دسمة مليئة بالأطباق الشهية واللذيذة وكذلك الحلويات. والكثير منا بعد العيد تبدأ معاناته بالوزن الزائد أو التلبك المعوي، أما الأطفال فالضرر قد يظهر مباشرة فالكثير منهم قد يتقيء في الليل أو يعاني من الإسهال أو الإمساك بسبب التخمة وخلط الأطعمة. لذا أقدم لك كخبيرة تربية أطفال هذه النصائح ليكون احتفالك بعيد الأضحى صحيا وسليماً:

- لا يعني لأنك والعائلة ستتناولون الكثير من الطعام خلال اليوم أن تلغي وجبة الفطور الصباحي. هذا الخطأ الكبير تقع فيه الكثير من العوائل. بالعكس، ابدئي يومك بطريقة صحيحة وهي تناول وجبة فطور خفيفة وغنية بالفيتامينات، كالبيض، الشوفان أو السموثي. وابتعدي إن أمكن عن تناول المعجنات في وجبة الفطور يوم العيد.

- لتستمتعي بتذوق جميع الأطعمة التي أعددتها أو المقدمة لك، ركزي على الكمية ولا تملئي طبقك بل ضعي فيه كمية صغيرة من كل صنف. علمي طفلك أيضا أن يأكل كميات قليلة إن كثرت أنواع الأطباق.

- لا تترددي باقتسام الطعام إن كانت مثلا قطعة الدجاج كبيرة أو قطعة الكيك. ليس هنالك حرج من اقتسامها مع أحد أفراد أسرتك.

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- إن كنت من يعد الطعام فاحرصي على أن تكون القطع صغيرة كي لا تسبب التخمة عند تناولها وكذلك لا ترمى إن لم يتم تناولها بالكامل.

- حاولي استبدال الأطباق المقلية بالمشوية. كذلك استخدمي زيت الزيتون بدلا من الزيت النباتي. ولا تنسي الإكثار من الخضر والسلطات.

- عند إعداد الحلويات، إسعي أن يكون للفواكه مكان على مائدتك خاصة في أجواء الصيف كسلطة الفواكه، الجيلي، الفواكه المغمسة بالشوكولاتة بدلا من التركيز على المعجنات والكريمات.