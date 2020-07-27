كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - قبل العيد بأيام يمر الطفل بأجمل لحظات حياته، حين يلعب مع خروف العيد في باحة البيت أو الحديقة، أو حتى في غرفة جانبية أو فوق سطح البناية، وفي كل الأحوال فهو يكون سعيداً عندما يجمع أصحابه من الحي والجيران وربما يطلب من قرابته الحضور لمشاهدة خروف العيد خاصة عائلته واللعب معه، ولكنه فجأة يستيقظ يوم العيد على مشهد ذبح الخروف وتكون النتيجة أن طفلك يرفض تناول لحم خروف العيد، ويضرب عن الطعام طول اليوم بل وقد يبكي ويقلب فرحة العيد إلى محاولات لارضائه. أستاذ علم النفس الدكتور أحمد عبد المنعم يشرح لك عزيزتي الأم أسباب رفض الطفل تناول لحم خروف العيد من خلال هذا الموضوع كالآتي. ذبح الخروف أول خسائر الطفل في حياته Advertisements يعتبر فقدان الطفل لصديقه الخروف الذي عاش معه أجمل لحظات حياته أول خسارات الطفل في الحياة.

لكل طفل منا قصة مع خروف العيد لا ينساها مهما تقدم به العمر.

عندما يخسر افطل صديقه فربما يفقد الثقة بالعالم من حوله.

كما أن الطفل يشعر بزعزعة العلاقات الآمنة بسبب انسحاب الصديق من حياته.

قد يرى أن أهله قد ارتكبوا ذنباً بحرمانه من صديقه.

وقد يعتقد أنه من الجريمة أن يأكل لحم صديقه أيضاً. ويرفض رفضاً تاماً تناول اللحم سواء على شكل فتة أو مقلياً أو مشوياً.

وربما يقوم الطفل برد فعل غريب مثل أن يسكب اللحم من فوق المائدة، وكل هذا يحدث بسبب التعامل الخاطيء مع لحم الخروف وقصة الذبح والحكمة منها.

ويزداد الطين بلة حين يرى الأهل فرحة الطفل بالخروف فيسخرون منها ويقولون له: غداً سوف نضعه في القدر ونطبخه ونأكله. كيف نهيء الطفل نفسياً لفكرة ذبح الخروف؟ يجب أن تتحدثي مع طفلك قبل العيد بأيام أن الخروف وغيره من الحيوانات المحللة قد خلقها الله لكي نذبحها ونأكل لحومها.

أخبريه أنه يلعب بالخروف ومعه ولكن غيره بحاجة لكي يأكل من لحمه مثل الفقراء والمساكين.

أخبريه عن أسماء عائلات فقيرة لا تأكل اللحم وتنتظر اللحم يوم العيد لكي تطبخه وتأكله,

لا ينبغي شراء خروف العيد قبل العيد بأيام طويلة لكي لا يرتبط به الطفل عاطفياً ويفضل أن يتم شراء الخروف ليلة العيد.

يجب عدم السخرية من بكاء الطفل حين يعلم عن خبر ذبح الخروف.

ويفضل عدم مشاهدة الطفل لمشهد ذبح وسلخ الخروف صديقه العزيز.

ويجب أن نخبره بأننا نذبح الخروف بطريقة رحيمة وسليمة لأننا ندين بديانة الاسلام وغيرنا يقوم بخنقه أو قتله بالرصاص.

ويجب أن يشارك في توزيع لحم الأضحية معك أو مع والده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب رفض الطفل تناول لحم خروف العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.