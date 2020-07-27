جدول الرضعات حسب عمر المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - يحتاج الطفل خلال مراحل نموه لتناول كمية الحليب المناسبة ليكون قادرًا على النمو بشكل سليم، خاصةً وأن الحليب يكون غذاءه الوحيد حتى يتم إكمال فطامه بعد عامين في المتوسط مع مراعاة أن كل طفل قد يختلف عن الآخر، وأن الأطفال الأكبر حجمًا في الغالب يحتاجون إلى تناول كميات أكبر من الحليب عن أقرانهم الأصغر حجمًا، كما أنه من المعلوم أن الأطفال قد تختلف شهيتهم من رضعة إلى أخرى وكذلك من يوم إلى يوم آخر.

الدكتور وائل عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى "إن إم سي رويال"، يفصل لك العلاقة بين عمر المولود ونومه، وحاجته للرضاعة.



في الشهور الثلاث الأولى

في هذا الوقت من عمر الطفل إذا كان يتناول الحليب الصناعي يمكنك قياس كمية الحليب اللازمة لنمو طفلك بضرب وزنه × 150 ملم إذا كانت الرضاعة طبيعية؛ فيمكن الاعتماد على إرضاع الطفل كل ساعتين، ويكون زمن الرضاعة من 10-20 دقيقة، فإذا أحس الطفل بالشبع فإنه يخلد للنوم بعدها.

كما يمكن الاعتماد على علامات الجوع من خلال ملاحظة إشارات معينة مثل لعق الشفاه والبكاء وإخراج اللسان ومص أي شيء وتحريك الرأس والفم للبحث عن الثدي.

وبالنسبة لمؤشرات الشبع تعتبر حفاضات الطفل مؤشرًا جيدًا لمعرفتها حيث يجب أن تكون الحفاضات مبللة من 5-6 مرات يوميًا بالإضافة إلى زيادة وزن الطفل وطوله ومطابقتها لمعدلات النمو بالنسبة لعمره.

من عمر 3-6 أشهر

أغلب الأطفال الرضع لا ينامون بشكل منتظم، وغالبًا ما يبقون مستيقظين طيلة الليل ويجعلون أمهاتهم يستيقظن أيضًا، فتكون الأم بالتالي مجهدة ومتعبة طيلة الوقت. لا داعي للقلق فإن أغلب الأطفال الرضع يعتادون روتين نوم منتظم بين عمر ثلاثة وستة أشهر.

ويصل عدد ساعات نوم الطفل يوميًا من 16-20 ساعة مقسمة على 4-5 مرات، ولا يستطيع الطفل البقاء بدون نوم لمدة تزيد على ساعتين متواصلتين.

وتستمر الرضاعة من دون إضافة أي أطعمة صلبة، وتعتمد الرضاعة على احتياج الطفل، وربما تصل إلى لتر يوميًا من الحليب الصناعي أو 7 مرات للرضاعة الطبيعية، وتقسم كل 3 ساعات تقريبًا، وتصل عدد ساعات النوم إلى 15 ساعة يوميًا، ولكن الفارق أن الطفل يمكنه النوم لفترات متواصلة ليلًا أكثر مع 3-4 قيلولات نهارًا.

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بعد عمر 6 أشهر

يمكن خلال هذه الفترة، للأم إضافة أطعمة صلبة بالتدريج واستبدال الوجبات ببعض الرضعات، ويحتاج الطفل إلى أكثر من لتريوميًا من الحليب الصناعيأو 5-6 رضعات يوميًا من الرضاعة الطبيعية، ويمكنك البدء بإضافة حبوب الأرز ثم الفواكه والخضروات، ثم البروتين مع الأخذ بالاعتبار البدء بملعقة واحدة والزيادة تدريجيًا وعدم البدء بأكثر من نوع من الطعام في الوقت نفسه، وإضافة نوع جديد كل 3-4 أيام، وعند ظهور أعراض تحسس يتم إيقاف الطعام مباشرة، كما أنه لايجب استخدام أي منتجات لحليب البقر أو العسل خلال العام الأول من العمر، وبالنسبة لفترات النوم غالبًا ماينام الطفل 10 ساعات ليلًا و4 ساعات نهارًا مقسمة على مرتين.

بعد سنّ العام

يمكن تقديم رضعة أو 2 نهارًا للطفل مع الاعتماد التام على الأطعمة المتنوعة، في هذا العمر يصبح الطفل قادرًا على تناول مختلف أنواع الأطعمة ومضغها وتناول منتجات الألبان والجبن بأمان.

العام الثاني

أما ساعات النوم خلال العام الثاني للرضيع فتكون منتظمة، فيمكنه النوم طوال ساعات الليل بالإضافة إلى قيلولة نهارًا.