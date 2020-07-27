الحمل بعد استئصال الرحم: المخاطر والمضاعفات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - جدول المحتوى

1.لماذا تحتاج المرأة إلى استئصال الرحم؟

2.أنواع استئصال الرحم.

3.كيف يتم استئصال الرحم؟

4.مخاطر ومضاعفات استئصال الرحم.

5.هل يمكن أن تحملي بعد استئصال الرحم الكلي؟

6.هل مايزال التبويض بعد استئصال الرحم الجزئي؟

7.الحمل خارج الرحم بعد استئصال الرحم.

8.هل من الممكن إنجاب طفل بعد استئصال الرحم؟



استئصال الرحم هو إجراء جراحي لإزالة الرحم لأسباب صحية مختلفة. قد يشمل أيضاً إزالة أحد المبيضين أو كليهما أو قناتي فالوب أو عنق الرحم بناءً على المتطلبات الطبية. تشير البيانات إلى أن أكثر من ثلث النساء في الولايات المتحدة قد خضعن لعملية استئصال الرحم في سن الستين، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند سلمي استشارى النساء والتوليد، لتساعدنا على فهم سبب هذا الإجراء، وما يحمله، وفرص الحمل بعد استئصال الرحم.



1.لماذا تحتاج المرأة إلى استئصال الرحم؟



استئصال الرحم هو إجراء ضروري طبياً لعلاج المشاكل الصحية التي تؤثر على الجهاز التناسلي للأنثى. قد تحتاج المرأة إليه إذا كان لديها أي من الشروط التالية:

نزيف حاد أو غير عادي: يمكن أن يتسبب التقلب في المستويات الهرمونية، أو الالتهابات المهبلية أو الأورام الليفية أو السرطانات في نزيف مفرط وطويل.

الأورام الليفية الرحمية: تشير هذه الأورام غير السرطانية إلى جدار الرحم، وقد تؤدي إلى نزيف الحيض الشديد وألم.

بطانة الرحم: وهي حالة ينمو فيها النسيج المبطن للرحم خارج الرحم وفي مناطق أخرى مثل المبيض وقناتي فالوب وسطح الرحم الخارجي. يمكن أن تشمل الأعراض التبقع أو النزيف بين فترات الحيض، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وأنواع مختلفة من الألم الشديد.

تدلي الرحم: يحدث عندما ينزلق الرحم إلى المهبل. من المحتمل أن يحدث في النساء اللواتي ولدن ولادة مهبلية سابقة، وقد يتطورن أيضاً بسبب السمنة أو الشيخوخة. يمكن أن يؤدي إلى نزيف مهبلي غير طبيعي أو إفرازات ومشاكل في الأمعاء والبول.

الغُدّي: هو سماكة جدران الرحم حيث تنمو بطانة الأنسجة في الجدران العضلية للرحم؛ مما يؤدي إلى نزيف حاد وألم شديد.

سرطان الرحم أو عنق الرحم أو المبيض أو بطانة الرحم: يمكن أن يكون استئصال الرحم هو الخيار إذا لم تنجح إجراءات العلاج الأخرى مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي.

استئصال الرحم التوليدي. في حالة النزيف الشديد بسبب نوبة الرحم أو تراكم المشيمة، يعد استئصال الرحم هو الطريقة النهائية للسيطرة على نزيف ما بعد الولادة. هذا الإجراء ينقذ حياة الأم بلا شك.

إن إجراء استئصال الرحم سينهي قدرتك على الحمل. إذا كنت تخططين للحمل ولا يمكنك الذهاب لهذا الإجراء، يجب عليك استشارة طبيبك للحصول على بدائل. بالنسبة لبعض الحالات مثل بطانة الرحم، وهبوط الرحم، والأورام الليفية، قد يكون هناك خيارات أقل تدخلاً.



2.أنواع استئصال الرحم



قد تحتاجين إلى نوع معين من استئصال الرحم اعتماداً على سبب حاجتك إليه، ومدى قدرة الجهاز التناسلي على الحفاظ عليه.

استئصال الرحم الكلي: يزيل الرحم وعنق الرحم وهو خيار مفضل بشكل عام.

المجموع الفرعي لاستئصال الرحم (يسمى أيضاً جزئياً أو فوق عنق الرحم): يزيل الجزء العلوي فقط من الرحم ويترك عنق الرحم. قد يتم إزالة المبيضين أو لا يمكن إزالتهما.

استئصال الرحم الكلي مع استئصال البوق والمبيض الثنائي: يزيل الرحم وعنق الرحم وقناتي فالوب والمبيضين.

استئصال الرحم الجذري: يستخدم لعلاج السرطانات. يزيل الرحم وقناتي فالوب والمبيضين والجزء العلوي من المهبل والغدد الليمفاوية والأنسجة الدهنية في منطقة الحوض.



3.كيف يتم استئصال الرحم؟



يتم إجراء استئصال الرحم بعدة طرق من خلال المهبل أو البطن أو باستخدام تنظير البطن. تعتمد الطريقة على تاريخك الصحي وسبب الجراحة.

استئصال الرحم المهبلي: يتم إجراء شق صغير بالقرب من المهبل، ويتم إزالة الرحم (أو أجزاء أخرى) من خلاله. يفضل في استرخاء الحوض. يستغرق وقتاً أقل ويؤدي إلى انتعاش أسرع. من المرجح أن تستأنف معظم النساء عملهن أو أنشطتهن في وقت أقرب مما لو خضعت لجراحة في البطن.

استئصال الرحم البطني: يتم إجراؤه من خلال شق منتظم في أسفل البطن، على غرار شق القيصرية. تعطي الفتحة رؤية واضحة لأعضاء الحوض. يستغرق التعافي وقتاً طويلاً، وقد يؤدي إلى مضاعفات مثل النزيف وعدوى الجروح وتلف الأعصاب والأنسجة والجلطات الدموية.

استئصال الرحم بالمنظار: يتم عن طريق إجراء بعض الشقوق الصغيرة في البطن. يتم إدخال منظار البطن لعرض أعضاء الحوض. يستغرق كل من الإجراء والاسترداد وقتاً أقل.

استئصال الرحم بالمنظار بمساعدة الروبوت: في هذا الإجراء، يتحكم الجراح في آلة روبوتية لإجراء الجراحة من خلال شق صغير في أسفل البطن.



4.مخاطر ومضاعفات استئصال الرحم



كما هو الحال مع أي عملية جراحية، قد يؤدي استئصال الرحم أيضاً إلى بعض المخاطر والمضاعفات طويلة المدى.

قد تكون بعض المخاطر المحتملة مع الإجراء:

جلطات الدم.

إصابة المثانة أو الأمعاء.

عدوى.

فقدان الدم الذي قد يتطلب نقل الدم.

مشاكل أثناء التخدير.

بعد استئصال الرحم، من المحتمل أن يكون لديك بعض المضاعفات طويلة المدى أيضاً، بما في ذلك:

مشاعر الأنوثة المتضائلة أو الضائعة.

انخفاض في الدافع الجنسي (مع إزالة المبيضين).

ألم أثناء ممارسة الجنس (في حالة الإزالة المهبلية الجزئية).

ضعف الحوض.

الجفاف المهبلي (بسبب انخفاض مستويات هرمون الأستروجين عند إزالة المبيضين).

خطر الإصابة بهشاشة العظام (عند إزالة المبيضين).

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5.هل يمكن أن تحملي بعد استئصال الرحم الكلي؟



لم يعد بالإمكان أن تحصلي على الدورة الشهرية، ولا يمكنك الحمل بعد استئصال الرحم؛ حيث ينمو الطفل. في هذا الإجراء، تتم إزالة الرحم كله، بما في ذلك المبيض وقناتي فالوب.

6.هل مازال التبويض بعد استئصال الرحم الجزئي؟





يمكن أن يساعدك استئصال الرحم الجزئي الذي يحتفظ بالمبيض وقناتي فالوب على الإباضة. قد تحملين أيضاً، لكن احتمالات بقاء الجنين على قيد الحياة نادرة؛ لأنها لن يكون لها رحم لزرع نفسها، وهذا قد يزيد من خطر الحمل خارج الرحم.

7.الحمل خارج الرحم بعد استئصال الرحم



يتطور الحمل خارج الرحم، المعروف أيضاً باسم الحمل الأنبوبي، عندما تزرع البويضة الملقحة وتنمو خارج تجويف الرحم الرئيسي، خاصة في قناتي فالوب. تحدث الإباضة والإخصاب، ولكن لا توجد فرصة للجنين للتطور أكثر. هذه الحالة نادرة وقد تحدث عندما يتم إجراء استئصال الرحم في المرحلة الأصفرية من الدورة بدون قياس bHCG في الدم قبل الجراحة. ليس من الممكن حمله إلى الأبد دون رحم لدعم نموه. يمكن أن يكون الحمل خارج الرحم مهدداً للحياة، ويرتبط بالأعراض التالية التي قد تساعد طبيبك في تشخيص الحالة.

نزيف مهبلي إذا كان استئصال الرحم جزئياً.

نزيف في حالة تمزق الأنسجة الداخلية.

ألم شديد في البطن.

استفراغ وغثيان.

ألم في منطقة المستقيم والرقبة والكتف.

التعب الشديد والدوخة.

صدمة من الدم المفقود داخل التجويف البريتوني.

قد يصف طبيبك عادة الميثوتريكسات لإزالة أنسجة الجنين. إذا لم يفلح ذلك، يتم إزالته جراحياً من خلال تنظير البطن أو فتحه.

8.هل من الممكن إنجاب طفل بعد استئصال الرحم؟



هناك طريقة لإنجاب طفل من خلال تأجير الأرحام؛ في هذا الخيار، يمكن حصاد البيض من أجل الإخصاب وزرعه في رحم بديل يمكنه حمل الطفل.

خيار آخر هو تبني طفل إذا كنت لا ترغبين في التفكير في تأجير الأرحام.