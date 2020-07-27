أفضل المشروبات الصباحية..لطرد السموم من أجسامكم

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وبحسب تقرير نشره موقع “تايمز ناو نيوز”، قد تؤثر العديد من العوامل على مستويات السموم في الجسم، بما فيها الأطعمة والمشروبات التي يتم إدراجها في النظام الغذائي، وعادات نمط الحياة السيئة مثل التدخين وشرب الكحول.

وينصح الخبراء بمشروب الشمندر والتفاح والجزر لإزالة السموم من الجسم الذي يجب أن تستهلكه يومياً في الفترة الصباحية لضمان تعزيز صحة الجسم وخلوه من آثار السموم الضارة.

ويعزو الخبراء السبب في كون الشمندر والتفاح والجزر جميعها مغذية وغنية جدا بمضادات الأكسدة، ويعد الشمندر مصدراً غنياً بالمركبات الكيميائية النباتية التي تشمل حمض الأسكوربيك والكاروتينات والأحماض الفينولية والفلافونويد، والبيتالين التي لديها قدرات عالية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

بالإضافة إلى أن التفاح غني جداً بالفيتامينات والزنك والمواد الغذائية والمعادن الأخرى، كما أنها ذات أثر خفيف على المعدة.

والجزر أيضاً غني بفيتامين A وفيتامين E، ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة الهامة المفيدة والضرورية للجسم.

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كيفية تحضير المشروب:

خذ قطعة صغيرة من الشمندر وتفاحة صغيرة واحدة وجزرة صغيرة ولترا من الماء، قم بتقطيعها كلها في قطع صغيرة وأضف إليها الماء.

اترك المزيج يختمر لمدة 3 إلى 4 ساعات، أو طوال الليل، ثم اشربه في الصباح الباكر، ويمكنك شربه في فترات الظهيرة أيضاً.

الماء الدافئ مع الليمون

كوب من الماء الدافئ مع شريحة من الليمون الطازج وسيلة رائعة لتطهير جسمك كل صباح، فالجسم يعمل طوال الليل لتكسير الغذاء وهضم المواد الغذائية، وعصير الليمون يساعد علي طرد المواد والسموم غير المرغوب فيها التي خلفتها عملية الهضم لأنه مشابه في التركيب الجزيئي إلي العصارات الهضمية واللعاب، فيساعد في تكسير المواد الغذائية وتشجيع الكبد لإنتاج عصارته.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أسرع وأسهل وسيلة للتخلص من السموم، فهو يعزز تأثير المضادات للأكسدة، كما أن شرب الشاي الأخضر يعمل على تسريع عملية الأيض، وهذا المشروب له أهمية خاصة بالنسبة لأولئك الذين أساءوا استعمال الكحول أو من لا يعتمدون على نظام غذائي سليم. ويمكن شربه في أي وقت.