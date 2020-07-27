شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مركبات فضائية متجهة إلى المريخ هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق ثلاث مهمات فضائية في رحلة لملايين الأميال متجه نحو كوكب المريخ، الثلاث مهمات تحمل مجموعة من الأدوات الحديثة لاستكشاف الكوكب الأحمر. وبمجرد إطلاق جميع المهام، ستقضي المركبات الفضائية الثلاثة الأشهر القليلة القادمة في طريقها عبر النظام الشمسي، ووصولهم المتوقع إلى المريخ في فبراير.

مسبار الأمل (Hope Orbiter): انطلقت المركبة الفضائية الي كوكب المريخ هذا الصيف في 19 يوليو2020، وهي أول مهمة للمريخ لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيرصد المسبار المريخ من الفضاء، لتشكيل صورة تفصيلية لجو الكوكب وطقسه مع مجموعة من أجهزة التصوير. وتلتقط الكاميرا من خلالها صورًا عالية الدقة للكوكب. ويدرس منظار الطيف بالأشعة تحت الحمراء الموجود بالمسبار الغبار والغيوم الجليدية وبخار الماء ودرجة الحرارة في الغلاف الجوي السفلي. وسوف يقوم منظار الأشعة فوق البنفسجية بفحص أول أكسيد الكربون والهيدروجين والأكسجين في الغلاف الجوي العلوي.

تيانوين -1(Tianwen-1): وفقا لصحيفة نيويورك تايمز ارسلت الصين مركبة فضاء تيانوين -1 إلى المريخ في 23 يوليو2020 وهي المهمة الوحيدة هذا العام لمحاولة استكشاف ثلاثي الأبعاد. وبعد وصول المركبة الفضائية إلى المريخ، سينفصل جراب الهبوط من المركبة الفضائية وتنزل إلى سطح الكوكب. ستبقى المركبة في الفضاء وتظل تراقب الكوكب باستخدام سبع أدوات. ولكن ستبطئ المظلة المرفقة بقشرة واقية المركبة اثناء الهبوط. بعد ذلك، سيتم نشر مجموعة من الدعامات في الجو. وسوف يساعد الدافع المرتبط بقاع الهبوط أيضًا على توجيه المركبة إلى هبوط أكثر نعومة. وتحتوي المركبة على مجموعتين من أجنحة الألواح الشمسية التي سوف تنفتح بعد هبوطها.

بيرسيفرانس (Perseverance): تشمل مهمة وكالة ناسا بيرسيفرانس المخطط اطلاقها يوم 30 يوليو2020، مركبة يبلغ وزنها 2200 رطل وتشمل أيضا مروحية تجريبية للمريخ. وتزن مروحية Ingenuity حوالي أربعة أرطال، وستكون الأولى التي تحاول الطيران بالطاقة على كوكب آخر. ويعتمد تصميم Perseverance rover على شكل عربة متجولة (Curiosity) وهي مهمة ناجحة لوكالة ناسا هبطت على كوكب المريخ في عام 2012. وتم تصميم إمدادات طاقة البلوتونيوم لتستمر لأكثر من عقد من الزمان. ويحمل المسبار 19 كاميرا ومثقاب لاستخراج عينات أساسية من الصخور. وتستخدم بيرسيفرانس أيضًا نظام التعليق لتجاوز العقبات. ويمكن للمركبة ان تدور 360 درجة كاملة في مكانها، باستخدام ست عجلات ألمنيوم بمحركات فردية.